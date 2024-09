La confesión demoledora de Hamilton en la Fórmula Uno: "Tuve que aplicar el estilo de Alonso"

Lewis Hamilton ha logrado ganar dos carreras, aunque su rendimiento no termina de ser constante y se le ve muy por detrás de lo que debería con su Mercedes. El siete veces campeón del mundo está en una temporada importante que le sirve de previa antes de su llegada a Ferrari. "Tenía tanto subviraje, que en vez de ir suave tenía que pegar un volantazo para que deslizara en todas las curvas, porque no entraba como debía", aseguró.

"Recuerdas a Fernando Alonso en su momento cuando estaba ganando los campeonatos, este es el estilo de conducción que he tenido que aplicar hoy", afirmó. Hamilton siempre se mostró con franqueza cuando le preguntaron.

La rivalidad de Alonso con Lewis Hamilton fue especialmente intensa en 2007. "No seremos amigos en el futuro. No compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior. Empezamos a notar esa tensión y esa fricción. Llegas a la reunión del equipo, y ves cómo tiene quejas para corregir y mejorar lo suyo, no lo de los dos, y así lograr ese extra de ventaja", cuenta y recuerda el pasado Hamilton.

"Hubo muchas cosas que rompieron la armonía. Éramos jóvenes e inmaduros, yo el primero, pero además teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Va a quedar bajo llave lo que pasó, he borrado muchas cosas. Cada vez que nos adelantamos tiene un extra, y creo que siempre estará", aseguró el británico.

Por su parte, el piloto asturiano ya olvidó ese tema y ahora está en un momento ilusionante tras la llegada de Newey. Aston Martin despertó alegría tras este fichaje y ahora busca dar un paso de gigante. La próxima temporada se augura cuanto menos emocionante.