La confesión de Fernando Alonso tras correr lesionado cuatro carreras

Fernando Alonso ilusiona de cara a la próxima temporada y esa dupla que hará con Newey en Aston Martin. A sus 43 años, el asturiano sorprendió a todos al admitir que sufrió una lesión durante el Gran Premio de Brasil. En una entrevista posterior a la carrera de Yas Marina, el piloto explicó que el problema derivaba del "porpoising" del AMR24, el rebote que el coche sufría en las rectas rápidas, lo que causó un daño en su hombro.

"En Brasil, el coche sufrió mucho rebote, y eso terminó lesionándome el hombro. Fue una consecuencia directa del 'porpoising' del AMR24, que a veces es más doloroso que otros problemas", señaló Alonso en declaraciones a DAZN. Según el bicampeón del mundo, la dureza del coche y las exigencias físicas de ciertas pistas, como la de Interlagos, fueron factores determinantes en la lesión.

Alonso no ocultó que el dolor fue tan intenso que tuvo que recurrir a analgésicos para poder seguir compitiendo, aunque dejó claro que no lo hacía por su edad, sino por la exigencia física de un monoplaza como el AMR24 en condiciones extremas. "Si tienes un McLaren, un Ferrari o un Mercedes, es mucho menos duro, porque esos coches son más rápidos y no sufren tanto rebote. Pero con nuestro coche, en Brasil, te lesionas, y así te quedas durante varias carreras", explicó.

Sin embargo, a pesar de la lesión y el dolor que sufrió, Alonso nunca dejó que esto le impidiera rendir al máximo nivel. "Tomé una pastilla para calmar el dolor, y seguí adelante. Y no tiene nada que ver con la edad, porque la gente tiende a pensar en los 43 años cada vez que ven algo que no va bien físicamente", añadió con su característico tono irónico. El piloto asturiano también comentó que, durante el fin de semana en Abu Dabi, observó a muchos de sus compañeros de parrilla en un estado físico más fatigado, bromeando con que "en el parque cerrado parecía The Walking Dead, todos en el suelo", mientras él se sentía "bastante entero, mucho más que algunos de ellos".

Con 43 años y una carrera llena de éxitos, Alonso sigue demostrando que, a pesar de los pequeños achaques y las lesiones, su espíritu competitivo y su resistencia son casi inquebrantables. Este 2023, además de los buenos resultados, ha dejado claro que el tiempo no pasa factura para él de la misma manera que para otros. Con Aston Martin mostrando progresos y un rendimiento competitivo, el asturiano ya piensa en el futuro, sabiendo que aún tiene mucho que ofrecer, tanto dentro como fuera de la pista.