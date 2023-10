El contundente mensaje de Guti en "El Chiringuito": "Bellingham es el mejor del mundo"

Bellingham está en un momento espectacular, tal y como demuestra en cada partido. es el nuevo ídolo del madridismo y su estado de forma hace que muchos empiecen a catalogarlo como el mejor del mundo. Guti, una leyenda del Real Madrid, no tiene ninguna de esto. "¿El mejor del mundo? Ahora mismo Bellingham, sin duda", dijo.

Guti insistió en que el centrocampista es "un líder mundial". El máximo goleador afronta una temporada única. Sus propios compañeros son los primeros en rendirse ante él, especialmente un Vinicius que nunca escondió su felicidad de compartir vestuario con él.

"Hemos sido pacientes. Sabíamos que tendríamos ocasiones. Al final lo conseguimos. No ha sido mi gol más bonito. Quiero estar en el área para ser un buen killer y ayudar al equipo. Normalmente soy un chico tímido, pero me he adaptado muy bien. Siempre voy con una sonrisa", dijo el jugador tras estrenarse. "Bellingham tiene calidad y es el más listo de todos desde la segunda línea. Está teniendo suerte y lo está aprovechando", zanjó Ancelotti.

Los 100 millones invertidos en él son la gran prueba de que la confianza de la directiva en el futbolista era máxima. En efecto, el jugador blanco es la gran sensación mundial.