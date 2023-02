Cuándo y dónde ver gratis el Real Madrid-Halil de la final del Mundial de Clubes

Falló el Flamengo, pero no lo hizo el Real Madrid, el gran favortio para ganar el Mundial de Clubes antes de comenzar la competición y mucho más tras vencer en la semifinal al equipo egipcio Al Ahly. El equipo de Ancelotti tardó en marcar, tuvo que pasar casi todo la primera parte, pero al final, cuando ya se enfilaba el descanso, Vinicius abrió el marcador. El tanto de Fede Valverde cuando comenzaba la segunda parte dio más ventaja al conjunto español, pero le costó cerrar el partido.

El Real Madrid no perdonó pero Marruecos y la FIFA se quedaron sin la final que esperaba, entre el equipo campeón de sudamérica y el europeo. Eran los dos grandes favoritos, como suele ocurrir siempre en esta competición, pero los brasileños dieron el gran gatillazo. Abandonaron su país acompañados por una multitud hasta el aeropuerto, con cánticos y gritos contra el Real Madrid, pero todo ese ánimo no sirvió para nada. Sus aficionados pensaban que iban a poder dar la cara contra el equipo blanco y para eso tenía tantos jugadores veteranos y experimentados. Pero nada. El Al Hilal, equipo de Arabia Saudí sorprendió a todos, probablemente rompió todas las apuestas y ahora se verá una final inesperada.

Ahora el Real Madrid jugará contra un rival sensiblemente inferior, pero ya sabe que puede dar la sorpresa, como sucedió en la semifinal. No va a haber muchos cambios en el equipo de Ancelotti, porque no se espera que lleguen los jugadores que se han quedado en Madrid lesionados y menos ahora que el rival no es el Flamengo. En el conjunto blanco saben que después del Mundial de Clubes, en la segunda mitad del mes de febrero llegan los partidos más difíciles de la temporada y sin respiro: Liverpool, Atlético y Barcelona de una tacada, que van a probar la resistencia del gruipo de Ancelotti y si está preparado para pelear por todos los títulos que le quedan, los importantes. En Champions, el Liverpool no está nada bien, en la Copa, el equipo blanco tiene una cuenta pendiente con el Barcelona; mientras que no puede permitirse un error más en LaLiga. Tiene que presionar al Barcelona, ganar el duelo directo que queda en el Camp Nou, no fallar y esperar un error para que cundan los nervios.

Eso vendrá después, ahora, esta semana toca el Mundial de Clubes, después de la victoria contra el Al-Ahly, un partido que el penalti de Camavinga hizo que llegase algo de emoción. Pero ganó el Madrid y ahora jugará la final.

Cuándo y dónde ver gratis al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes

El Real Madrid disputará la final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal el próximo sábado 11 de febrero en Rabat a las 20:00 horas de la tarde y el encuentro se podrá ver por Telecinco.