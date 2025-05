La declaración de Guardiola sobre una de sus estrellas

La temporada 2024-2025 no está siendo fácil para Jack Grealish. El internacional inglés, que llegó al Manchester City en el verano de 2021 como el fichaje más caro en la historia del club hasta entonces, no termina de encontrar su sitio en los esquemas de Pep Guardiola. Entre lesiones persistentes y decisiones técnicas, el ex del Aston Villa ha ido perdiendo protagonismo en un equipo donde la competencia es feroz y la exigencia, máxima.

El aura de estrella que acompañó su llegada al Etihad se ha ido apagando progresivamente. Esta campaña, su participación ha sido irregular, sin lograr continuidad ni el impacto esperado. Las ausencias por problemas físicos y un rendimiento por debajo de lo esperado han llevado a Guardiola a confiar en otras piezas, relegando a Grealish a un rol secundario.

En los últimos días, el técnico catalán ha sido cuestionado por la situación del jugador. Aunque evitó pronunciarse de forma contundente, sus declaraciones dejaron la puerta abierta a un posible cambio de aires para el atacante:

"No lo hemos hablado. Yo personalmente no he tenido esa conversación con él. Está claro que nadie puede estar contento cuando no juega. Siempre digo estas cosas y la gente no me cree, pero es responsabilidad de sus agentes y del club. En este caso, será Txiki Begiristain quien lo hable, junto a Hugo Viana. Lo que tenga que pasar, pasará", señaló Guardiola.

La falta de certezas alimenta las especulaciones. Y lo cierto es que, a día de hoy, el futuro de Grealish en el vigente campeón inglés es más incierto que nunca. Equipos de la Premier y del extranjero ya han mostrado interés ante la posibilidad de que el jugador esté disponible en el mercado.

Mientras tanto, el Manchester City afronta un tramo final de liga en el que se juega su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Con dos jornadas por disputar, los de Guardiola necesitan al menos cuatro puntos para asegurar su presencia en la máxima competición continental. "No hay lugar para la distracción", advirtió el técnico, consciente de lo que está en juego.

En este contexto, el caso de Grealish representa un dilema más en una plantilla repleta de talento, pero en la que el margen de error es mínimo. Su desenlace, sin embargo, podría llegar pronto. Porque si algo parece evidente es que el rol del '10' citizen ya no es el que se imaginaba cuando aterrizó en Mánchester hace apenas tres años.