Deco lo tiene claro: "Contamos con Joao Félix y Joao Cancelo para la próxima temporada"

Deco, leyenda del FC Barcelona que se reincorporó al club azulgrana este verano ocupando el cargo de director de fútbol tras la marcha de Mateu Alemany, ha hablado en el 'Tu diràs' de Rac1 y para el 'SPORT' para repasar la actualidad de la entidad, que el fin de semana pasado logró una ajustada victoria ante el Alavés para calmar unas aguas que andan un poco revueltas en las últimas semanas.

El Barça de Xavi no atraviesa su mejor momento. Con tropiezos duros como el del Clásico ante el Madrid o inesperados como la caída ante el Shakhtar Donetsk, lo cierto es que el equipo no termina de carburar y que ni ganando es capaz de convencer a una parroquia culé exigente por naturaleza. El juego no destaca y las victorias se sufren a más no poder: solo las remontadas están salvando los resultados.

Deco se convirtió en el director de fútbol del Barça en agosto Europa Press

El director deportivo azulgrana ha aprovechado para defender a capa y espada a Xavi, dando todo el crédito del mundo como jefe del banquillo culer: "No hay dudas. ¿Cómo vamos a dudar de un entrenador que ganó una Liga espectacular? Lo hemos renovado y confiamos en él al 100% ... o mejor dicho, al 200%" ha asegurado Deco tras las críticas que está recibiendo Xavi estos últimos días. De echo, el portugués ha querido ir un paso más allá:"Si yo hubiera llegado antes Xavi hubiera sido también mi apuesta para el banquillo", ha sentenciado un Deco que compartió vestuario con Xavi entre 2004 y 2008.

Otro de los temas más sonados de la entrevista ha sido la confirmación de la voluntad del FC Barcelona de quedarse con los Joaos, Félix y Cancelo, que llegaron cedidos en el último día del mercado veraniego procedentes de Atlético de Madrid y Manchester City y han ofrecido un buen rendimiento desde su aterrizaje en Barcelona a principios de septiembre.

Cancelo y Félix celebran un gol del exjugador del Atlético de Madrid Europa Pres

Justo en el día en el que Simeone ha hablado de Joao Félix Deco ha confirmado que el Barça quiere retener a ambos: "Contamos con ellos para la próxima temporada". Así de contundente. Claro que Deco sabe que no será fácil debido a la complicada situación económica que atraviesa el club de la Ciudad Condal. "Todavía estamos en noviembre, es temprano. Pero claro, ya estamos pensando en ello. Veremos cómo va la temporada. No hay duda de que queremos tenerlos la próxima temporada porque son válidos para el equipo. Estamos contentos con su desempeño", ha añadido uno de los máximos responsables del panorama deportivo azulgrana.