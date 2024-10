La defensa a Mbappé de un compañero en Francia: "No sé si yo habría aguantado"

No pasa Kylian Mbappé por un momento fácil, y uno de los frentes que tiene abiertos son las críticas que llegan desde su propio país. Ha habido quien no ha reaccionado bien a su ausencia en los próximos compromisos de la Selección francesa. Y sus compañeros han querido cerrar filas con el astro parisino.

En concreto, Ibrahim Konaté, central de los 'Bleus', ha defendido a su compañero, elogiando tanto su compromiso como su capacidad para soportar la presión: "Creo que no es fácil lo que está viviendo (Mbappé). Él es todavía joven. Si hubiese tal expectación alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo".

Konaté, además, ha destacado la "resiliencia psicológica" de su compañero: "Se podría haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso", declaró el defensor, en conferencia de prensa a dos días del partido ante Israel.

"No sabía que le habían silbado en Lille (2 de octubre en partido de Champions), pero no sé por qué lo hicieron. Cuando yo jugué aquí con el Liverpool, algunos compañeros me preguntaban por qué me había acogido la gente así de bien, y les dije que era por ser francés. Así que es raro que te silben en casa, es raro vivir eso en tu propio país", lamentó. Así pues, desde el vestuario azul se unen para arropar a su líder y capitán.