La despedida de Bono se queda a medias

«No podemos predecir el futuro, en este momento Bono y Acuña son jugadores del Sevilla y van a competir esta final», decía José María del Nido Carrasco, vicepresidente del club en la previa del choque en respuesta a la pregunta de si podía ser el de Atenas el último partido de estos dos futbolistas con el Sevilla. Se dice que la marcha del portero al Al Hilal saudí está hecha por 19 millones de euros además de las variables, pero el internacional marroquí estuvo en la alineación titular de Mendilibar, y no solo eso, es que además fue protagonista en los noventa minutos parando todo lo que le llegó a su portería, que fue mucho, con algunos momentos de agobio. Como en otras ocasiones, llevó a los suyos hasta la tanda de desempate y, como otras muchas veces, estuvo cerca de ser el héroe en esa instancia. Tocó claramente el quinto lanzamiento del City, el de Walker, pero la pelota le pasó por debajo y acabó entrando.

Después Gudelj mandó su tiro al travesaño y se acabó la posibilidad de la segunda Supercopa para el Sevilla. Y se le dio la vuelta la suerte a los hispalenses en los desempates, que han ganado tres de sus siete Liga Europas desde los once metros. «Sabíamos que había que sufrir, este equipo no ha ganado todo lo que ha ganado de casualidad. Es una pena que no podamos llevar la Copa a casa, ver al City celebrar con normalidad es una pena, porque nosotros habríamos quemado el estadio», decía Rakitic en Movistar + nada más terminar una final en la que no sólo compitieron con el campeón de Europa, sino que lo pudieron sentenciar en la segunda mitad al contragolpe.

El capitán, que no quiso despedir a Bono antes de que se haga oficial, sí confirmó lo que significa para el grupo el portero. «Le he dicho que nadie le quiere más que nosotros, estamos con él, en la última final paró dos, y hoy ha estado cerca de parar otro. No cambia lo que significa para nosotros, decida lo que decida ya sabe que tendrá siempre a la familia sevillista detrás».

Mendilibar: "Sí, parece que se va a Arabia"

El que sí confirmó que el internacional marroquí se va a Arabia fue José Luis Mendilibar, que lamentó su adiós, que ve muy cercano y posible, y se quejó otra vez de que los mercados de fichajes sigan abiertos una vez que han comenzado las competiciones.