La doble falta de Vacherot, el campeón del Masters 1.000 de Shanghái, en un Challenger en junio que se ha hecho viral

El 16 de junio, Valentin Vacherot estaba disputando un Challenger en Poznan, Polonia. Se despidió en la primera ronda contra el italiano Lorenzo Giustino, en ese momento cerca del puesto 300 del ranking. Cuatro meses después, Valentin Vacherot se ha proclamado campeón del Masters 1.000 de Shanghái, la gran sorpresa de la temporada, después de superar la previa, en la que estuvo a dos puntos de perder, y ganar a tenistas como Bublik, Machac, Griekspoor, Rune, Djokovic y la guinda final para que su actuación fuera más histórica: en la final derrotó a su primero hermano, Arthur Rinderknech.

Ahora que ha tocado el cielo, se ha hecho viral una doble falta que cometió Vacherot en aquel partido de Poznan, en el que perdió por 6-2 y 6-4.

Con el segundo saque, manda la pelota prácticamente a la valla, algo que en realidad puede suceder, porque para darle efecto a la bola en ese golpe hay que entrar a por ella con la raqueta casi de canto, y un error de cálculo resulta fatal.

Para el tenista de Mónaco la vida cambia a partir de ahora. Esos torneos Challenger sin apenas público, los cambiará por las grandes citas del circuito, ya que ahora es el 40 del mundo y entrará en los cuadros finales sin tener que pasar la previa. Por supuesto, está también el casi millón de euros en premios, más dinero del que había ganado en toda su carrera. En noviembre cumple 27 años.