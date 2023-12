Don Imanol Alguacil: el artífice de una Real Sociedad de récord

"Hay que tenerlos bien puestos para jugar y arriesgar así en semejante estadio", aseguraba un Imanol Alguacil eufórico minutos después de que su Real Sociedad confirmara su billete para los octavos de final de la Champions League como primera de grupo nada más y nada menos que en el Giuseppe Meazza, la casa del subcampeón de Europa.

Y es que este equipo no entiende de límites. "No somos conscientes de lo que estamos haciendo, seguramente tardemos años en darnos cuenta. Hacer historia en un estadio así y ante un pedazo de rival como el Inter", afirmó emocionado antes de soltar que "nos vamos con la espinita de no haber ganado, que es lo que queríamos".

Así es. Primeros de grupo en su retorno a la máxima competición de clubes del mundo. Pero lo de la Real Sociedad viene siendo una constante desde que Imanol Alguacil cogió definitivamente los mandos del banquillo txuri-urdin en diciembre de 2018. Tras el despido de Asier Garitano, Imanol fue el elegido para tratar de salvar a un equipo que no levantaba la cabeza. Y lo logró, llevando a la Real hasta la 12ª posición de la tabla.

Con los resultados bajo el brazo, la cúpula realista apostó por Imanol y este no decepcionó. En su primera temporada completa en Anoeta ya demostró que estaba preparado y el equipo acabó sexto. Era la temporada 2019-20, y en aquel momento nadie imaginaba lo que se conseguiría un año más tarde. Fue el 3 de abril de 2021 cuando un único gol de Oyarzabal le dio a la Real Sociedad su primer título tras 34 largos años de sequía. Imanol lo había conseguido y, euforia desbordada, regaló una rueda de prensa para la posteridad.

El proyecto estaba construido sobre una base joven que ya era una realidad en el fútbol español: los Remiro, Le Normand, Oyarzabal, Mikel Merino y cía querían seguir escribiendo la historia desde Guipúzcoa e hicieron caso omiso a las numerosas ofertas que el club fue recibiendo durante estos años. Quintos en la 2020-21 y sextos en la 2021-22, la temporada pasada significó el golpe definitivo sobre la mesa: cuartos, plaza de Champions League. Será cosa de numerología, pero no deja de ser curioso repasar en qué cursos la Real Sociedad ha conseguido sacar el billete para la Champions League: 2003-04, 2013-14 y 2023-24.

Esta vez no ha sido como en la última ocasión en que la Real entonó el himno de la Champions pero no pudo lograr ni una sola victoria. Este año, bajo la batuta de Imanol Alguacil, la Real Sociedad sigue traspasando barreras y ya está en octavos de final. Además, por la puerta grande: primeros de grupo y apeando al Benfica, campeón de Portugal, consiguiendo 12 puntos y recibiendo solamente dos goles. Escandaloso.

"Un entrenador no es nada sin sus jugadores, y se nota cuando tus futbolistas van a muerte contigo", decía Imanol Alguacil después de hacer historia en San Siro. Razón no le falta, pero el de Orio bien que se lo ha ganado a base de esfuerzo, trabajo y humildad. La Real Sociedad de Imanol Alguacil, equipo de autor, no tiene techo.