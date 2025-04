La dura reflexión de Álvaro Benito sobre el partido del Madrid: "No están defendiendo..."

Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid y actual colaborador de la Cadena SER, mostró anoche en *El Larguero* su preocupación y decepción por la imagen ofrecida por el conjunto blanco en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Arsenal en Londres, donde el equipo madrileño cayó por un contundente 3-0. Para Benito, el mal rendimiento no fue una excepción, sino una muestra más de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la temporada.

El exjugador centró gran parte de su análisis en los problemas defensivos del equipo, lamentando la falta de solidez colectiva: “No solo bloque compacto, es que el Real Madrid no está defendiendo bien en ninguna altura”, afirmó con contundencia. Recordó que en otras temporadas el conjunto blanco sabía replegarse con orden, resistir con intensidad y conceptos defensivos claros, algo que, según él, ha desaparecido en la actualidad.

Benito señaló también la importancia de jugadores como Mendy, Carvajal y Nacho, a quienes elogió por su compromiso y capacidad defensiva, sugiriendo que muchos de los futbolistas actuales no están ofreciendo el mismo nivel de implicación: “Muchos de estos jugadores no están como Mendy, Carvajal o el propio Nacho”.

Además, fue tajante al afirmar que lo ocurrido en el Emirates Stadium no le sorprendió: *“Me hubiese extrañado que el Real Madrid hubiera hecho un partido diferente al que ha hecho durante toda la temporada. No hemos visto un partido redondo del Real Madrid ante rivales de gran nivel”*. Para Benito, el problema radica tanto en la falta de esfuerzo como en la ausencia de un plan claro de juego: “Cuando corres y además tienes un plan, todos los jugadores parecen mejores; y cuando hay desidia y no hay plan, todos parecen peores”.

En ese sentido, comparó la situación del Real Madrid con la del FC Barcelona, destacando la transformación del conjunto culé esta temporada: “El ejemplo perfecto es el Barça: tiene los mismos que el año pasado con Dani Olmo y están corriendo como aviones. Todos parecen mejores”.

Las palabras de Álvaro Benito han generado eco entre los aficionados y medios, avivando el debate sobre el estado actual del equipo de Carlo Ancelotti y su capacidad para competir al máximo nivel europeo.