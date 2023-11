Las duras palabras del fallecido Dwamena en 2020 sobre su futuro

Raphael Dwamena falleció hace unos días por una afección cardiaca. De hecho, en Zaragoza tuvo que dejar temporalmente la práctica del fútbol al detectar problemas de corazón. El jugador marcó gol al Alcorcón y al Extremadura. Llegó a ser fijo para Víctor Fernández. "El 23 de enero se le implantó en el Hospital Miguel Servet un DAI (desfibrilador automático implantable), que le protege en caso de aparición de arritmias graves y que le impedía volver a jugar en España por la reglamentación de la Federación Española de Fútbol", afirman medios locales.

Este verano fichó por el Vejle Boldklub de la Superliga danesa, donde jugó cuatro partidos y anotó dos goles. El jugador habló en El Periódico de Aragón en 2020, donde dejó unas palabras cuanto menos llamativas. "En todo momento. Siempre siento que no me pasa nada. Creo que Dios es quien cuida de mi corazón. Puedo tener síntomas de problemas cardiacos u otras cosas, pero nunca tengo miedo. Dios está conmigo. Disfruté de cada momento cuando estuve en el club, las bromas con los chicos, divertirme y la experiencia, porque ganar y perder forma parte del fútbol y como tal hay que aceptarlo. Incluso cuando no podía jugar seguía disfrutando de mi tiempo en el club. La ciudad también es muy bonita, me sentía muy a gusto allí", dijo.

"Me encantaría jugar al fútbol durante mucho tiempo más, pero Dios es quien decide, no yo. Mientras él me dé vida y fuerza, jugaré para glorificarlo", afirmó. Esta noticia supuso una gran conmoción de cara al mundo del fútbol.

"Logramos convencerle de la imperiosa necesidad de implantarle un desfibrilador para al menos garantizarle la vida, a la par que desaconsejamos la práctica profesional deportiva", dijo su cardiólogo. "Depositó en nosotros toda su confianza, y tras implantarle el desfibrilador marchó fuera de España. A veces me solicitaba algún consejo puntual que yo respondía de buen grado. Estaba empeñado en seguir su carrera profesional por encima de todo y acabé perdiendo la esperanza de influir en él", zanjó.