El brasileño Militao ha sido presentado en el Santiago Bernabeú, como nuevo refuerzo para la defensa. Ha sido el último en ser presentado, pero fue el primero en ser fichado. En él, el Real Madrid busca un central que pueda dar relevo a Sergio Ramos y Varane. A sus 21 años y con experiencia en el fútbol de élite gracias a su papel en el Oporto, el joven defensa llega para ser el tercer o cuarto central del equipo de Zidane.

El francés cuenta con él mientras prepara la pretemporada con la plantilla en Montreal. La expedición blanca cuenta con cinco centrales: Ramos y Varane, los titulares hasta ahora y que van a seguir siéndolo durante este curso; Nacho, Vallejo y el central del Castilla De la Fuente.

Aunque el entrenador quiere tener una plantilla amplia que le permita jugar casi con dos equipos, dar descansos y así llegar fescos a la primavera, cuando se deciden los títulos; ahora mismo tiene demasiados jugadores en la parte de atrás.

Su hombre de confianza es Sergio Ramos, la voz de más peso en el vestuario y con el que Zidane cuenta para muchas decisiones en las que puede consultar con los jugadores. La titularidad de Ramos no la duda nadie.

Tampoco la de Varane, pese a que a principio de verano amagó con que podía irse. Va a seguir y su intención es convertirse en el heredero de Ramos, con quien tan buena pareja ha formado.

Militao es el recién llegado y tendrá que demostrar su valía, aunque ha sido fichado para jugar ya y ser el central del futuro.

Y son Nacho y Vallejo quienes se van buscar el sitio que queda en la plantilla para otro central. Nacho tiene experiencia y años y años en el Real Madrid, buena disposición y aunque juegue poco, siempre está dispuesto a ayudar al equipo. Vallejo quiere demostrar que los años anteriores no ha dado todo lo que podía y que quizá ha llegado su oportunidad. En el Real Madrid pensaban que Vallejo se podía ir, pero ahora no está claro si va a ser él o Nacho quien no continúe. Es una decisión que hay que tomar y esperar las ofertas que lleguen.