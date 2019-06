"Ronaldo", dice Luka Jovic cuando le preguntan por el futbolista del Real Madrid que tenía como ídolo cuando era niño. El nuevo fichaje del conjunto blanco soñaba con ser Cristiano Ronaldo y, de momento, ya ha conseguido presentarse en el mismo estadio y en la misma sala de prensa que el futbolista portugués.

El serbio es tan joven, que sólo tenía once años cuando Benzema y CR7 firmaron por el conjunto blanco y le ha dado tiempo a ser fan del luso antes de ser un jugador profesional. En lo que no se moja es en nombrar a alguno de sus ya compañeros por encima del resto, "porque no estaría bien, aunque sí reconoce que le gustaría hablar en estos días con Luka Modric para empezar su adaptación al nuevo vestuario.

No ha tenido tiempo, por ahora, para hablar con Zidane y tampoco con ninguno de sus compañeros. Modric es el más cercano que tiene y le va a preguntar algunos trucos para acoplarse lo antes posible a su nueva plantilla.