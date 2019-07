No está en el equipo, nadie se acuerda de él, pero sigue siendo futbolista del Real Madrid, aunque no lo parezca. Lucas Silva el brasileño fichado con Ancelotti en el banquillo durante un mercado de invierno es jugador del equipo de Zidane, pero ni está en Montreal entrenándose con el equipo ni se le espera.

Es buen centrocampista, con toque de balón, pero que no pudo adaptarse al Real Madrid en el mercado de invierno cuando llegó y al que el ritmo del fútbol europeo le superó. Además llegó en el último semestre de Ancelotti, cuando el equipo blanco acabó la temporada sin ganar nada y la llegada de Lucas Silva no aportó nada diferente, paso inadvertido por el club madrileño, jugando unos pocos minutos y sin tiempo para desarrollar su fútbol. El fútbol de élite no espera a nadie y hay que saber aprovechar los momentos. Lucas Silva no lo hizo.

Dejó de entrar en los planes de los entrenadores y en los cambios de plantilla tampoco hubo sitio para él. El centro del campo se hizo cosa de Kroos, Modric, Casemiro o Isco y no había sitio para un futbolista que no encajaba.

El Cruzeiro lo pidió y el Real Madrid lo traspasó al conjunto brasileño. Este verano acababa su cesión, pero ni él quiere volver ni le encuentran sitio en un conjunto blanco que necesita, sobre todo, deshacerse de futbolistas y en el que no cabe nadie más.

La idea es que Lucas Silva se quede una temporada más en el Cruzeiro cedido y el verano que viene ya termina su contrato con el Real Madrid. Ya no será del Real Madrid, aunque a nadie le importe.