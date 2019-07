Pogba es el objetivo número uno de los fichajes del Real Madrid porque es una petición expresa de Zidane. Pero hay otro jugador del que se está hablando, pero que al que también está atento el club blanco: Mané, el jugador del Liverpool y que va a jugar la final de la Copa África con Senegal.

El club blanco ya sabe que para traer a Pogba es necesario que el Manchester United ponga una cifra, es decir, acepte por fin abrir la puerta para una negociación, algo que ahora mismo no ha sucedido. Todo lo que saben del conjunto inglés es que no quiere vender y que las declaraciones continuas de Raiola, representante del futbolista, en los medios ayudan bien poco a la política de acercamiento al club. En el Real Madrid esperan a que el verano obligue a algún movimiento y que el deseo del centrocampista francés de abandonar Inglaterra sean respetados. Si eso sucede, saben que va a costar dinero, por eso el club quiere vender futbolistas para hacer caja y afrontar esta operación.

Si Pogba no llegase, el radar del Real Madrid está puesto en Mané, otra operación igual de complicada, pero en la que tiene aliados. Hace poco el presidente de la Federación de Senegal, Saer Seck. ya dijo que una oferta del Real Madrid es algo que no se puede rechazar. No ha habido movimientos respecto al futbolista, pero sí es un jugador que encanta a Zidane. El problema de esa operación es que es tan complicado como la de Pogba, a no ser que algún futbolista entre en ella.

Asensio es el jugador que más gusta a Klopp para el Liverpool, pero está por ver que el alemán quiera cambiar a Mané por el delantero madridista. Y también está por ver que Asensio quiera marcharse a Inglaterra. Sabe que por ahora cuenta con el cariño de Zidane. El entrenador considera que la temporada pasada fue mala para todos y no se pueden sacar conclusiones sobre algunas actuaciones particulares. Pero si alguna vez llegase una oferta del Liverpool que convenciese al futbolista y saliese el nombre de Mané, se podría empezar a escuchar.