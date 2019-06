Dos semanas después de la caída que provocó Lorenzo en Montmeló, el Mundial de MotoGP vuelve a ponerse en marcha en el circuito de Assen. Allí le preguntaron a los protagonistas por lo ocurrido y Maverick Viñales, uno de los damnificados por el resbalón de Jorge, se quejó de que el balear no le hubiese llamado durante estos días para pedirle disculpas por lo sucedido. "Tiene mi teléfono", aseguraba Mack al llegar a la Catedral.

Lorenzo aseguró que no va a pedir más disculpas a Viñales y que no intención de hablar con él "por razones mías". Considera Jorge que no tiene mucho sentido y que ya se disculpó públicamente y con aquellos que se encontró aquel domingo por la tarde en Barcelona. Vio cara a cara a Dovizioso y le pidió perdón. Rossi también se siente satisfecho con lo que dijo Jorge, pero en cambio Viñales sí esperaba algún detalle más que Lorenzo no tiene intención de tener.