El regreso del hijo pródigo al Bernabéu

Las segundas partes pueden ser aún mejores que las primeras si todo el mundo aprendió de lo que sucedió la primera vez. Y en eso está James Rodríguez en el Real Madrid. Su primera vez fue agridulce porque teminó bastante peor de lo que había empezado y tendemos a guardar un recuerdo del final y no del todo viaje. Ahora ha vuelto porque no ha quedado más remedio: el Bayern no contaba con él y por ahora, nadie ha puesto los 50 millones que quiere el Real Madrid. Pero es la ocasión perfecta, cuando no se contaba contigo, para demostrar a todo el mundo que estaba equivocado.

Sorprendente titular

Estuvo en el banquillo en el primer choque contra el Celta, pero con la ausencia de Modric, Zidane no quiso esperar más para contar con un futbolista con el que se ha ido reconciliando en las últimas semanas y que puede darle muchas cosas. Pocos tienen la zurda con la que James dibuja pases en el campo. Aunque le gusta ser media punta, con el paso de los años ha ido aprendiendo que si quería jugar en la élite tenía que ampliar su recorrido, esforzarse más y ser un jugador más determinante y en ello está.

Deseado por el madridismo

Ante la ausencia de un fichaje en el centro del campo, Zidane cuenta con el colombiano para jugar de interior, y la ausencia del croata Luka Modric por sanción le abrió las puertas de la titularidad en un Santiago Bernabéu que no le veía vestido con la camiseta del Real Madrid desde mayo de 2017.

Al público le entusiasma James y lo demostró desde el primer minuto, llevándose además una gran ovación al tirarse abajo a rebañar un balón en el minuto 11 del encuentro. El cafetero demostró una buena asociación con Bale, se buscaban constantemente cayendo al costado izquierdo; ellos generaron 10 de los 14 disparos que intentó el Real Madrid en la primera mitad, lo que provocó el murmullo expectante en la grada cada vez que tocaban la pelota.

Confidencias con Zidane

El jugador colombiano salió del terreno de juego en el minuto 55 entre una gran ovación del público madridista, que se puso en pie para despedirle y posteriormente mantuvo unas confidencias con Zidane antes de sentarse en el banquillo en lo que escenificó el cambio de panorama que rodea a su situación en el equipo.

Ése acercamiento entre entrenador y futbolista ha sido fundamental para el cambio de roles. A principio de pretemporada de James (llegó más tarde porque había disputado la Copa América y sus vacaciones terminaban más tarde), Zidane dejaba a él y a Bale fuera de algunos ejercicios. El entrenador dejó muy claro que no contaba con él, pero el fútbol da muchas vueltas y nadie sabe cómo va a terminar o cuándo va a llegar tu oportunidad. Con el mercado a punto de cerrarse, el club hizo comprender a Zizou que James era un futbolista más de la plantilla, un centrocampista, y que había que sacarle el máximo rendimiento. Durante la primera mitad contra el Valladolid fue el más peligroso, con dos remates desde fuera del área que no terminaron en gol por los pelos.