Un equipo de México busca a un nuevo entrenador en Quique Setién

Quique Setién es uno de los entrenadores que ha puesto en la lista un equipo en México. El ex Betis, Barcelona, Villarreal, entre otros, ha sido nombrado como uno de los candidatos para suplir a Fernando Gago en Chivas de Guadalajara en la mitad del torneo mexicano. Gago abandonó al club para irse a Boca Juniors, fue el propio ex futbolista del Real Madrid, quien pagó la clausula de 1.5 millones de dólares para poder llegar al banquillo xeneize.

Mientras se encontraba en Chivas, Gago contó un sueldo de 2 millones de dólares en el equipo mexicano. El argentino fue elegido por Fernando Hierro, quien en ese momento se encontraba como el director deportivo de Guadalajara, posteriormente, Hierro decidió salir del equipo para llegar al conjunto en el que se encuentra Cristiano Ronaldo en la liga de Arabia, el Al-Nassr. En su salida del club de México, Hierro comentó: "Ha sido un honor unirme a esta familia, club y estar este año y medio".

Setién, a sus 66 años sigue sin encontrar un equipo que entrenar. Medios en argentina comentaron acerca de un posible acercamiento del equipo de San Lorenzo, en el que se encuentra Iker Muniain, pero finalmente, se decidieron por Miguel Ángel Russo. Ahora, es el equipo mexicano. Recientemente, el ex entrenador del submarino amarillo habló sobre su regreso a los banquillos. “Aún no he decidido retirarme, pero, tiene que ser algo que realmente se acomode un poco a mi manera de ser y a mi manera de hacer las cosas. no descarto marcharme lejos. Como digo, no me importa el lugar y sí el sitio", expresó.

Fernando Hierro salió de Chivas, pero sus asistentes Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo se quedaron a cargo de la dirección deportiva del equipo mexicano, son ellos los que buscan un entrenador similar a los que llegaron mientras el ex Real Madrid se encontraba en el club, así como el serbio Veljko Paunovic o el propio Fernando Gago.