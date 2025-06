Riot Games presenta League of Legends Game Changers

Riot Games ha presentado el League of Legends Game Changers (LGC), la competición oficial de League of Legends femenino en la región EMEA. LGC Rising será el primer torneo de esta nueva etapa y representa el inicio de la construcción de un ecosistema competitivo sólido para las mujeres en toda la región. Riot mantiene como uno de sus principales objetivos crear un entorno seguro y acogedor en el que cualquier persona pueda jugar y competir. Con ese espíritu, se comparten ahora los primeros detalles de este nuevo capítulo del League of Legends femenino competitivo en EMEA.

Los cimientos

Con el lanzamiento del LGC, se abre la oportunidad de construir algo muy especial, basado en la fuerza y el impulso únicos de la comunidad femenina de League of Legends en la región. Además, EMEA cuenta con una base sólida sobre la que desarrollar ese potencial. La iniciativa se inspira, naturalmente, en el notable éxito de VALORANT Game Changers, donde se ha logrado establecer un precedente valioso. A partir de esa base, se busca aportar una visión propia y distintiva.

Asimismo, se da continuidad al trabajo excepcional de la comunidad, que ya ha protagonizado momentos destacados, como la clasificación de G2 Hel para los playoffs de la Liga Nexo, la segunda mayor liga regional en España. También se han desarrollado iniciativas destacadas, como la Equal Esports Cup (EEC) y la Coupe des Étoiles (CdE) en Francia, que han servido como plataformas para que las mujeres demuestren su espíritu competitivo.

Desde Riot han confirmado su intención de apoyar estos eventos locales en toda la región y crecer en conjunto. El LGC no pretende reemplazar ningún esfuerzo previo. La labor de las organizaciones de torneos y de los equipos de la LEC sigue siendo fundamental en esta misión y forma parte esencial de esta historia.

A pesar de la ambición del proyecto, se busca avanzar con cautela. El desarrollo del LGC se plantea de manera conjunta con la comunidad, con un crecimiento orgánico y, sobre todo, con la voluntad de disfrutar del proceso. LGC Rising se iniciará con un formato compacto. Esta decisión responde tanto a la intención de hacer bien las cosas desde el principio como a la necesidad de dejar espacio para el crecimiento de estos eventos en el futuro.

El proyecto cuenta con el respaldo de organizaciones de la LEC que comparten la misma pasión y objetivos, y que brindarán su apoyo a lo largo de todo el proceso. Asimismo, se cuenta con la colaboración de Webedia, cuyo apoyo ha sido clave para hacer realidad estos eventos.

El camino hacia Paris Games Week

Aunque todavía se están cerrando algunos detalles, se prevé que la competición comience en agosto. En esta primera edición de LGC Rising, se apostará por una estructura centrada en el juego online, con el objetivo de establecer un sistema saludable y sostenible desde sus inicios. Aun así, se reconoce la relevancia de los eventos presenciales y en vivo para la comunidad, y se asume el compromiso de incorporarlos progresivamente a la iniciativa.

En ese sentido, se confirma que la gran final del primer LGC Rising tendrá lugar en el escenario de Paris Games Week, uno de los mayores eventos de videojuegos en Europa. Será una ocasión especial para celebrar a las jugadoras y a la comunidad, y marcar la dirección del proyecto.

Desde Riot se reitera el agradecimiento a la comunidad que ha hecho posible esta iniciativa, con entusiasmo por todo lo que está por venir en el competitivo femenino de League of Legends.