Las explosivas declaraciones de una estrella del tenis defendiendo a Arabia Saudí

Aryna Sabalenka ha respondido a la prensa sobre varios temas tanto dentro como fuera del deporte. En la rueda de prensa, la actual número 1 del ranking WTA dedicó varias palabras antes de comenzar el cuadro individual de las WTA Finals hoy, cuando se enfrentará a Zheng Qinwen en Riad. La bolsa para las tenistas en Arabia Saudí es de más de 15 millones de dólares a repartir, una diferencia de seis millones al año pasado.

Cuando le preguntaron a Sabalenka sobre su objetivo para el final del año, respondió: "Mi meta prioritaria es terminar la temporada como la mejor del planeta. Voy a hacer todo lo posible para que así sea. Sé que cada partido va a ser de una exigencia máxima y estoy preparada para dar lo mejor de mí misma y protagonizar grandes batallas. Para mí fue una sorpresa ver, hace unas semanas, que volvía al número 1 y ahora mismo lo que más deseo es terminar ahí". Sabalenka también comentó sobre la pista en la que se disputará el encuentro, en la que comenta que es una superficie más rápida que la de China con bolas más ligeras, lo que toma como una ventaja.

Competir en Arabia Saudí es algo que Sabalenka considera favorable. "No tengo ningún problema en jugar aquí, considero que es importante llevar el tenis a todos los lugares posibles del planeta e inspirar a los jóvenes. Están haciendo un gran esfuerzo en Arabia Saudí por fomentar el tenis femenino y por mejorar la vida de las mujeres. Estoy muy feliz de formar parte de algo que puede ser histórico", expresó.

La bielorrusa también comentó sobre su repertorio de golpes y cómo ha incorporado las dejadas en su juego. "Es muy divertido hacer dejadas. Si hace cinco años me hubieran dicho que iba a tener este golpe, no me lo habría creído, porque no tengo demasiada mano. Sin embargo, he conseguido incorporarlo y creo que hago mucho daño porque me da más control sobre mi rival, haciendo que pueda dudar. Adquirí confianza para hacerlo en un partido en el que estaba con problemas físicos y tenía que reducir los intercambios. A partir de ahí, he ido haciéndolo con más sentido y efectividad, ya es un golpe natural casi", señaló Sabalenka.

Sabalenka y Zheng comienzan la fase de grupos de las WTA Finals, así como en la última final de la WTA 1000 de la temporada. "Creo que la lección más importante que he aprendido de esta temporada es que nunca hay que dejarse vencer, aunque se consiga un gran resultado. Aprendí que, aunque tenga un gran torneo, tengo que mantener el nivel si voy. Si no, es mejor que no estés en la pista", declaró Zheng en el Media Day. Posteriormente se enfrentarán Jasmine Paolini y Yelena Rybakina.