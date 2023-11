El ex-sevillista, Tarik Oulida, a prisión por abusar de su hija de 6 años

El exfutbolista neerlandés-marroquí Tarik Oulida, quien jugó para el Sevilla entre 1995 y 1998, ha sido sentenciado por abuso sexual a su hija, según informa el medio holandés Telegraaf. Un tribunal de Marbella ha condenado al exjugador a dos años y medio de prisión después de demostrar que cometió agresión sexual contra su hija en 2011, cuando esta tenía 6 años.

El exfutbolista, también conocido por su paso por el Ajax de Ámsterdam, llevó a su hija a la cama y la sometió a tocamientos. Además de la condena de dos años y medio de prisión, se le impuso a Oulida una orden de alejamiento.

Esta sentencia es firme y no puede ser apelada. Una vez que cumpla su condena, el neerlandés-marroquí estará bajo la supervisión de las autoridades españolas durante cuatro años y dos meses adicionales. Después, no se le permitirá visitar España durante otros diez años. Esta no es la primera vez que Tarik Oulida enfrenta problemas legales en España, ya que previamente estuvo en prisión en Madrid durante un mes por sospecha de fraude.