El feísimo comentario contra Vinicius en TV3, la televisión de Cataluña

Quizá por la campaña o quizá porque ya tenía que explotar, por fin, el comportamiento racista de algunos aficionados al fútbol, los ataques a Vinicius están en bocas de todos. El último en hablar ha sido Íñigo Errejón quien ha advertido este jueves de que los episodios racistas y homófobos de los últimos días son el resultado del "odio que algunos han sembrado permanentemente", señalando "sistemáticamente a quienes tienen la vida más difícil" y "abriéndole la puerta a la extrema derecha", ha asegurado. Según Errejón contra "el racismo y la LGTBfobia no sólo vale decir `qué mal" y ha

mencionado los últimos episodios como la agresión homófoba "al grito de bolleras de mierda" a dos mujeres en el parque Warner de Madrid o los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Jr y ha lanzado una reflexión: "¿Si le hacen esto a un famoso, imaginad qué no harán con cualquier otra persona?".

Aunque también es probable que otra persona nos sufra los comentarios que tiene que sufrir Vinicius por enfrentarse al racismo. Es verdad que los políticos que no son de Valencia están más o menos de acuerdo en que es una víctima: "Nosotros no pensamos retroceder en ningún derecho. Por eso estamos elaborando una ley contra el racismo, porque lo que hemos visto en un campo de fútbol es solo una expresión minúscula del racismo cotidiano. ¿Si eso se lo hacen a un jugador de Primera División, qué no le hacen a una persona racializada o gitana en su día a día?", ha asegurado Tania Verge, de ERC, casi calcando el mensaje que Errejón había mandado en Madrid. Pero en el mundo periodístico y de tertulias, esos no está tan claro y la diferencia entre Mardrid y Barcelona se deja notar.

"Convertís a Vinicius en una víctima, en un santo"

El último comentario ha ocurrido en TV3, la televisión pública catalana, en la que en una tertulia con Siro López, el periodista Joan Poquí ha atacado a Vinicius con dureza. "Es un claro exponente de lo que no se puede hacer en un campo de fútbol", asegura en catalán. “Usáis el racismo para tapar el comportamiento vomitivo de Vinicius en un campo de fútbol. Convertir a este señor en víctima y en un santo a la altura de un jefe de estado al lado de Florentino Pérez, pues qué quieres que te diga, a mi si me parece que es para reírse y para cachondearse".

Algo está fallando cuando se dan estos comentarios sin problemas. En el Mallorca-Valencia de LaLiga, el central franco-guineano del Valencia Mouctar Diakhaby, que hace dos temporadas denunció un posible insulto racista del jugador del Cádiz Juan Cala, renunció a posar tras la pancarta contra el racismo con la que posaron los jugadores del Mallorca y del club valenciano antes del inicio del partido que disputaron este jueves.

Tras los insultos racistas que sufrió Vinicius Jr el domingo en el encuentro del Valencia y el Real Madrid, LaLiga y la Federación Española idearon una acción conjunta contra el racismo por la que los onces titulares de todos los partidos de esta jornada debían posar con una pancarta antes del inicio de cada encuentro, pero el futbolista valencianista se ha negado. Mientras, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado que la competición protege "al deportista negro y de cualquier raza. Seguiremos protegiéndolos. Al racismo no se le lucha uno, dos o tres días, hay que estar siempre, es una brasa, siempre está ahí y con un soplido sale la llama", ha dicho en una larga conferencia de Prensa.