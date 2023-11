Fernando Alonso se harta de Ocon y le manda un mensaje incendiario

Este fin de semana la F1 aterriza en Brasil y lo hace con formato de carrera Sprint, que se disputó ayer y dejó destellos de un gran espectáculo a pesar del dominio del de siempre, de Max Verstappen con el Red Bull. Aunque salió en segunda posición, el holandés, ya campeón, no tardó ni siquiera una curva en tomar el liderato y desde ahí ya nadie pudo inquietarle. Norris, que hizo la «pole», no pudo mantener el primer puesto y no aguantó el ritmo de su rival.

El tricampeón sigue manteniendo la tensión como si no tuviera el campeonato resuelto (el equipo y él ya son campeones) y una vez más obtuvo la victoria. De no ser por este dominio, la temporada 2023 de la F1 sería muy interesante porque debajo hay una lucha muy dura entre equipos como McLaren, Mercedes, Ferrari y Aston Martin, aunque este último esté muy a la baja. Alonso, que acabó undécimo, protagonizó una bonita pelea con rivales como Gasly, que, a pesar de su juventud no pudo soportar la presión del veterano asturiano, que le superó con un excelente adelantamiento por el exterior. De esos que no se olvidan. El español quedó fuera de los puntos, al igual que su compañero Stroll. Y es que, el desarrollo del Aston Martin quedó totalmente estancado hace ya muchos meses y casi todos los equipos han superado su rendimiento inicial. Hay muchos factores que definen el bajón de la escudería británica, pero los rumores del «paddock» apuntan a que la escudería inglesa empezó tan bien la temporada por una pequeña «trampa» que no cumplía con el espíritu de la norma y que obligó a la FIA a advertirles de que podrían incurrir en alguna ilegalidad. Una vez que corrigieron el problema, vinculado a la flexibilidad del ala delantera, empezaron los problemas. Y todo eso unido a la pobre capacidad de evolución que todavía tiene la estructura inglesa que, a pesar del salto de rendimiento ofrecido en los primeros asaltos del calendario, el pasado año terminó el mundial de constructores en los últimos puestos. Carlos Sainz arrancará este domingo desde la octava plaza y tiene ritmo para poder enfrentarse a los Mercedes y a los McLaren.

Alonso terminó ayer la carrera Sprint en el undécimo lugar y hoy en el Gran Premio partirá desde la cuarta plaza. No se espera que el coche verde muestre un gran rendimiento, ya que la posición obtenida en parrilla, ficticia, responde más a un acierto dentro del caos que a otra cosa.

El asturiano aprovechó los micrófonos después del Sprint para ajustar cuentas con Ocon, con el que tuvo un incidente en pista durante los entrenamientos del GP de Brasil. El francés perdió el control de su monoplaza al pisar un piano y se fue contra el coche de Alonso antes de chocar contra el muro en la primera sesión de entrenamientos para la carrera sprint. Ocon estaba tratando de acelerar al español, que le había cedido el interior de la pista, pero al perder el control pasó por encima de la rueda del español y se la destrozó. Llamó idiota a Fernando por la radio, y el asturiano le respondió después: "Siempre que hay un Alpine hay que tener un extra de cuidado. Deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es".