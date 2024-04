Fernando Alonso manda un 'dardo' a la FIA

Fernando Alonso terminó el GP de China como séptimo clasificado en una carrera donde pasó de todo. Primero, adelantó en la salida a Pérez y llegó a rodar segundo, pero los dos coches de seguridad no le favorecieron. En el último sprint recuperó cinco posiciones y se adjudicó la vuelta rápida de la carrera. Las sensaciones no terminan de ser positivas y más si se compara con el inicio del anterior Mundial.

“Sí, al final me he divertido. Cuando vas tan rápido, pones un juego nuevo de neumáticos y haces la vuelta rápida siempre es más divertido. Pero fue una carrera como sabíamos complicada en cuanto a ritmo. Seguimos siendo más rápidos los sábados y menos los domingos. O bueno, vamos a decirlo ya de manera correcta, porque hemos mentido un poco en las primeras cuatro carreras: tenemos un coche que es el quinto, y por alguna razón extraña y por fallos de los demás clasificamos demasiado bien”, aseguró.

Alonso también valoró algunos de los problemas que le impidieron mantener el gran nivel inicial. “Había mucho viento, cambió la dirección, era viento de cara en las curvas uno y dos. Así que sabía que si me salía del rebufo del coche de delante iba a tener mucho agarre. Arriesgué un poco y conseguí ganar esa posición. Ya sé que son todas irreales, porque luego te vuelven a adelantar, pero ha sido divertido”, dijo.

“Tuvieron suerte los demás, pusieron fuerte porque pusieron el neumático duro y hubo dos coches de seguridad cuando debió haber solo uno. El choque volvió a sacar otro ‘safety car’ y empezaron a echar cuentas y les daba para terminar”. “Nosotros no teníamos dos (ruedas) duras, solo teníamos unas blandas o unas medias y con ninguna de las dos podíamos hacer 35 vueltas, así que había que hacer una parada más, que es lo que teníamos que hacer. Lo mejor es ahorrar neumáticos, quizás es mejor no hacer la esprint del sábado. Total, solo hay un punto o dos en juego, igual te ponen puntos (de penalización) en la licencia así que vale más no salir, ahorrar neumáticos y que corran los demás”, afirmó.

Estas declaraciones son un auténtico zasca a las normas de la FIA. El asturiano siempre se mostró crítico con aquellas reglas que no considera justas. Sin embargo, esta frase no tapa que Fernando hace autocrítica y mucho deben cambiar las cosas para que Aston Martin y el asturiano puedan, al menos, igualar la buena temporada que hicieron hace solo unos meses.