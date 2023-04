Se filtra la alineación oficial de Ancelotti del Real Madrid-Chelsea de la Champions

Noticias relacionadas Champions League Sigue en directo el Real Madrid-Chelsea

Apenas 27 minutos estuvo David Alaba en Anfield, en la ida de los octavos de final de la Champions. Fue cuando peor lo pasó el Real Madrid en esa eliminatoria contra el Liverpool, empujado hacia su portería por Salah, que llegaba con mucho peligro por la banda izquierda, donde defendía el austriaco. Lesionado, no disputó la vuelta, mientras la pareja Rüdiger-Militao se hacía fuerte en el centro de la defensa, y Nacho se ganaba a pulso la renovación como lateral izquierdo.

El segundo año en el Real Madrid se le está haciendo algo cuesta arriba a Alaba, al contrario que el primero, en el que llegó para tapar el agujero que dejaban la salida de los centrales del equipo y cumplió a la perfección y con carisma. La temporada pasada acabó como cuarto jugador en minutos y como sexto en partidos. Fue una de las claves del equipo campeón. Este año, sin embargo, es el número 12 en minutos y el 16 en partidos disputados, lejos de los que más han jugado. Militao ha crecido como líder total atrás y Rüdiger ha sido una pieza que ha ido subiendo su importancia con el tiempo y tiene la confianza de Ancelotti.

Pero llegan los días decisivos de la competición que tiene que salvar, a lo grande, la temporada del Real Madrid, y Alaba va a ser titular junto a Militao. El Chelsea espera y, después de la victoria en Barcelona, Ancelotti ya tiene pocas dudas de su equipo titular.

El once titular del Real Madrid contra el Chelsea

Y en él está Alaba: «En este momento lo está haciendo bien como central. Los partidos que ha jugado tras su lesión, contra el Valladolid y sobre todo contra el Barcelona, lo ha hecho muy bien», decía ayer el entrenador blanco, que no dio ni una opción a que Alaba pudiese jugar en la banda izquierda. Ahora mismo prefiere ahí a Camavinga. Y Alaba, además, hace tiempo que no le gusta estar en una zona no central del campo: «No es un secreto que puedo jugar en más posiciones y que soy un jugador flexible, pero me siento más cómodo como central, es la posición en la que he jugado cuatro años», aseguraba ayer. Y según ha adelantado la Cope, el Real Madrid va jugar contra el Chelsea con:

Courtois

Carvajal

Militao

Alaba

Camavinga

Kroos

Valverde

Modric

Rodrygo

Benzema

Vinicius

Alaba hace buena pareja con Militao: «En mi carrera he tenido entrenadores que han querido probarme en muchas posiciones, pero ahora estoy de defensa central y ahí me siento muy bien. Lo que quiero hacer es ayudar al equipo para que gane». Aunque este año, quizá como al resto del grupo, le ha faltado contundencia en algunos partidos. «Sé lo que puedo hacer y la calidad que tengo para ayudar al equipo. Siempre estoy centrado en mí mismo y en trabajar duro. Ahora me siento muy bien. He tenido algunos problemas con algunas lesiones, pero tengo confianza y estoy preparado para jugar», respondía en inglés acerca de su estado de forma.

Lo cierto es que la defensa del Real Madrid, la temporada anterior, pasó de hablar el idioma de Sergio Ramos al inglés de Alaba y la transición fue mucho más modélica de lo esperado. David, con su experiencia en el Bayern, encajó como un guante en todo lo que es el Real Madrid. La camiseta, que tanto pesa a muchos futbolistas, apenas le hizo mella. Y enseguida captó el carácter del equipo. Suya es la imagen icónica de la Champions, con la silla levantada tras el tercer gol al PSG. «Fue muy especial y puedo confirmar que me dieron esa silla y la tengo en casa», reconocía antes del duelo contra el Chelsea, tan crucial para el futuro blanco.

Por eso Ancelotti pidió ayer a los suyos "defender bien, mejor que contra el Villarreal, y atacar como lo hicimos en el Camp Nou en la vuelta de semifinales de la Copa», decía el entrenador, que esta temporada se ha quejado varias veces de la defensa. Contra el Villarreal, Militao y Alaba jugaron una parte cada uno.

Pero los va a juntar de nuevo hoy. Confía en su pareja de éxito, pese a que fue él quien convenció a Rüdiger para fichar por el Madrid. Era como si el entrenador italiano ya supiese que Alaba iba a tener un año complicado por las lesiones. Rüdiger ha reconocido que Alaba le ha ayudado mucho para aclimatarse. Y también sabe que va a pelear su sitio como nadie.