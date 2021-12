El futuro incierto de Lewis Hamilton: ¿Piensa dejar la fórmula 1?

La pesadilla de Mercedes continúa, tras la polémica definición del campeonato de Fórmula 1 del domingo pasado, en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, cuando en la última vuelta, y tras una decisión de la Federación Internacional de Automovilismo, Max Verstappen le arrebató el primer puesto y le ganó la carrera y el título mundial a Lewis Hamilton, que iba encaminado a su octavo título en la máxima categoría.

A pesar de que Mercedes ha desistido de apelar el resultado de la carrera y ha reconocido la conquista del neerlandés y del equipo austríaco a través de un comunicado, el clima interno del equipo no es el mejor. El desencanto es tal que incluso se duda del futuro de Hamilton. No ya de la renovación de su contrato con el equipo, algo que en su momento tuvo en vilo a los directivos hasta que se firmó la actualización del convenio por dos temporadas más, sino directamente su continuidad en el deporte en el que es uno de los máximos ganadores de todos los tiempos junto con el alemán Michael Schumacher.

Wolff brindó ayer una conferencia de prensa explosiva en la que analizó cómo fue el final de una temporada histórica para la F1.

“Espero acciones concretas de la FIA, no palabras. Acciones sobre cuestiones técnicas y reglas, para que quede claro en el futuro lo que se puede y no se puede hacer. Hemos decidido no apelar, a pesar de ser conscientes de nuestras razones. Pero también somos conscientes de las consecuencias de una posible apelación. Estoy seguro de que hubiéramos ganado en cualquier tribunal, estoy seguro, a la luz de los elementos a nuestra disposición”, dijo el director deportivo de Mercedes.

“Simplemente se tomó una decisión, en los últimos cuatro minutos del GP, que aniquiló a Hamilton. Le quitó el título”, agregó Wolff.

Hamilton no lo superará

Puede que Lewis Hamilton no supere jamás el dolor por el “robo” de su octavo título récord de Fórmula Uno, dijo el jefe de la escudería Mercedes, Toto Wolff, en unos comentarios que plantearon dudas sobre el futuro del piloto en el deporte.

“Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No por nuestro deporte, que amamos, sino porque si rompes el principio de justicia y autenticidad puedes dejar de amarlo. Hemos empezado a hacernos preguntas y eso tomará tiempo digerirlo. Dudo que alguna vez lo dejemos atrás del todo”, sentenció Toto Wolff.

Acto seguido, al ser consultado sobre si frente a este escenario Hamilton podría abandonar la Fórmula 1, el austríaco fue contundente. “Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron el domingo. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó. Estoy incrédulo, todavía me parece surrealista lo que sucedió”.

“Como piloto, verá en su corazón que debe continuar porque está en la cima de su estado de forma, pero tendrá que superar el dolor, puesto que es un hombre con fuertes valores”, agregó en su pensamiento sobre lo vivido en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi. Cuando se le preguntó directamente si Hamilton, que cumplirá 37 años en enero, volverá el próximo año, Wolff indicó que “no es una certeza”.

De momento ni él ni el piloto acudieron a la Gala de la FIA celebrada anoche en París. Lewis Hamilton y su jefe, Toto Wolff, se negaron a asistir al evento anual de entrega de premios de la FIA.

La ausencia de Hamilton como subcampeón del mundial de Fórmula 1 2021, es una clara violación de las regulaciones deportivas de la F1 y eso podría desencadenar en una posible sanción de la FIA al siete veces campeón del mundo.

La retirada, un opción

Esta no es la primera vez que la retirada ronda por la cabeza del piloto. El pasado mes de septiembre el piloto admitía que lleva tiempo pensando en una posible retirada: “Ese pensamiento lo tengo a menudo. Es como una ola, viene y va. Ha habido muchas ocasiones en los últimos cuatro o cinco años en las que no sabía si todavía quería seguir aquí, sacrificarme tanto con el entrenamiento a costa de mi vida personal”.

Durante una entrevista para Sky Italia, Lewis Hamilton añadió que sabrá detectar perfectamente el momento adecuado para dejar atrás la Fórmula 1: “Definitivamente, si un día me encuentro más lento, sin fuerzas para entrenar y desmotivado, sabré que habrá llegado la hora de parar”. ¿Habrá llegado ese momento?