Fernando Alonso ha reconocido que “el Plan está fuera de control”, pero quizá lo que no se imaginaba el piloto de la escudería Alpine de Fórmula 1 es que también pudiera tener una canción. El responsable de ella sería el cantante asturiano Melendi, que en 2005 ya le dedicó una canción a Alonso, titulada ‘El Nano’.

En change.org hay abierta una petición, en la que han firmado más de 2.600 personas, para que Melendi haga un remix de ‘El Nano’. “Creemos firmemente que las siguientes barras son de las mejores creadas jamás en la historia del lenguaje español y todos queremos un remix remasterizado de este gran éxito”, se puede leer en esa petición, que es acompañada con la letra de la canción.

Durante un directo en Instagram, Melendi se sorprendió por las numerosas peticiones para que haga una nueva versión de ‘El Nano’ y aseguró que estudiará hacer una canción de ‘El Plan’, aunque reconoció que no sabía muy bien de qué se trataba eso. “Desde hace un tiempo me piden que grabe una versión de una canción que grabé hace muchísimo tiempo, ‘El Nano’. Está monopolizando todo el chat y me gustaría que alguien me explicara de dónde viene esta iniciativa”, aseguró Melendi.

“Voy a enterarme de ‘El Plan’ y prometo que voy a estudiarlo. Fernando Alonso no me necesita para nada, pero lo voy a estudiar y, si es el deseo de todos, hacemos una canción nueva que se llame ‘El Plan’. Tengo las redes llenas de ‘El Nano’. Todos con Fernando Alonso, a tope. Siempre”, añadió el cantante.

Letra de ‘El Nano’:

El Nano es una bala azul que sin cañón

Dispara en un circuito directo al corazón

El Nano no es humano, el Nano es inmortal

Y sale en las revistas junto a Hulk y a Supermam

El Nano es un gigante en un cuerpo de mortal

Y nadie le echa el guante, nadie lo puede alcanzar

El Nano ah-eh, el Nano ah-oh No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Button

Porque es el Nano quien llena a todos de ilusión

Cuando se sube en su Renault (Magic Alonso)

El Nano es buena gente, es un tío enrollao’

Y dentro del circuito es el que parte el bacalao

Fernando, te queremos por solo una razón

Coges un día negro y nos lo llenas de emoción

Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal

Y nadie le echa el guante, nadie lo puede alcanzar

El Nano ah-eh, el Nano ah-oh

No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Button

Porque es el Nano quien llena a todos de ilusión

Cuando se sube en su Renault (Magic Alonso)

El Nano ah-eh, el Nano ah-oh No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Button

Porque es el Nano quien llena a todos de ilusión

Cuando se sube en su Renault (Magic Alonso)

El Nano no nos falla, si hay anuncios no te vayas

Porque el siempre da la talla, da igual el puesto que salga

No se arruga, no defrauda, no se encoge porque no conoce el miedo

Se cayó de pequeño en una marmita de sidra

Y desde entonces no le frenan ni con pura criptonita

Porque el Nano es para el pueblo y por el pueblo sin dudarlo, el rey del viento

El Nano ah-eh-eh-eh-oh

El Nano ah-eh-eh-eh-oh