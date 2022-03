El esperado vídeo con la canción de Melendi de Alonso y su estribillo: “Tú padreando en el asfalto”

Melendi ya le hizo una canción a Fernando Alonso y para este 2022, después de un encuentro con él a través de las redes sociales, le prometió hacer otra canción. Medio en broma acordaron que tenía que tener las palabras “plan” y “padre”. La primera porque es la que repite constantemente el piloto español cuando le preguntan por la F1, su futuro y lo que va a suceder y la segunda porque la pidió Fernando Alonso. Le dijo a Melendi que esa palabra aparecía mucho en todos lados.

O Melendi ya tenía pensado parte de la letra o es que le salen rápido porque poco después del encuentro entre ambos, el cantante colgaba en las redes sociales su primera versión de la canción: , “Vamos Nano, vamos a ver donde nos encontramos, tu padreando en el asfalto, nosotros seremos tu Plan”, dice el estribillo.

Aunque la canción aún está por perfeccionar, ya ha levantado bastantes reacciones en las redes sociales, entre quienes consideran que Melendi ha conseguido darle ritmo a la canción y quienes hacen burla con lo que ha cantado el famoso cantante.

Primer borrador de "El Plan" de Melendi pic.twitter.com/HvPlov3qHQ — Nanosecso | A522 (@Nanosecso) March 4, 2022

Fernando Alonso aún no ha opinado, porque puede que el piloto español esté ya muy concentrado en seguir preparando la temporada que está a punto de comenzar. Los primeros entrenamientos no han sido satisfactorios para Alpine, que esperaba estar más cerca de los mejores y no le salió. La escudería francesa asegura que es porque no tenían todo a punto, pero que cuando empiece lo importante no van a fallar y aseguran que de ninguna manera van a estar en los tiempos más bajos en las carreras.

Este año hay puestas muchas esperanzas en Fernando Alonso, aunque quien ha empezado mejor ha sido Carlos Sainz con Ferrari. Pero los dos campeonatos del mundo ganados por el piloto de Oviedo pesan mucho en la afición, que se hizo fanática de la F1 gracias a él y que le acompaña allá donde vaya. Ha sido mucho tiempo sin ver a Alonso competir de manera constante con los más grandes del automovilismo y de ahí la expectación levantada durante este invierno. Melendi es el ejemplo de lo que consigue provocar Fernando Alonso en los aficionados. El cantante ha asegurado que ha vuelto a su juventud, cuando compuso y metió en un disco la primera canción dedicada a Fernando Alonso. Años después, los dos más maduros y más tranquilos, sobre todo Melendi, han vuelto a coincidir en esperanzas. Melendi espera que Alonso sea el piloto que hizo que todos nos sentásemos en la televisión para ver un deporte que apenas tenía importancia en España y quiere darle fuerza con la canción que está preparando, aunque algunas voces consideren que mejor no haberlo hecho.