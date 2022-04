El enfado de Fernando Alonso con Alpine: “Lo hablamos en la oficina”

El “Plan” no acaba de arrancar. Pese a las mejoras introducidas en su monoplaza, no le fueron nada bien las cosas a Fernando Alonso en la carrera al sprint del GP de Emilia Romagna de Fórmula 1. El doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que este domingo arrancará desde la novena plaza de la parrilla en el cuarto Gran Premio de la temporada, en el circuito de Imola (Italia), manifestó, tras perder cuatro posiciones en la prueba sprint de este sábado, que está “decepcionado”, pero que “la carrera es” este domingo y que, en su opinión, lo de este sábado “fue más bien una Q4″ (una imaginaria cuarta ronda de la calificación).

“Estoy decepcionado porque salimos quintos y acabamos novenos. No teníamos ritmo y los neumáticos se acabaron rapidísimamente, algo que ya nos había pasado con anterioridad”, explicó el doble campeón mundial asturiano después de la carrera reducida, de un tercio del recorrido de la de este domingo; es decir: 21 vueltas y algo más de 103 kilómetros. En la que se impuso el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo.

“No teníamos ritmo y con eso perdimos dos o tres puntillos porque acabando sexto o séptimo era lo que tocaba”, comentó al canal de televisión Dazn Alonso, que saldrá desde la quinta fila, al lado del alemán Mick Schumacher (Haas), el hijo del séptuple campeón mundial Michael Schumacher, con el que el astro astur mantuvo históricas batallas en Imola y al que acabaría destronando en 2005; el año de su primer título, que renovaría al año siguiente, asimismo con Renault.

Cita en la oficina

Y es que la tensión entre Alonso y Alpine no parece relajarse de momento. El piloto no ha ningún Gran Premio sin un percance técnico, y tampoco este fue la excepción. El sistema de arrancada falló y Alonso salió a trompicones y renqueando, y a punto estuvo de ser incluso superado por Carlos Sainz. Dos posiciones perdidas antes de llegar a la Tosa. “Estoy sin palabras ahora”, le decía Alonso a su ingeniero al terminar la carrera, “¿había algo mal en la salida?”, preguntaba. “Negativo, lo discutiremos luego en la oficina”, le contestaban desde el muro. “Está claro que Hubo un problema porque perdimos muchas posiciones. No sé exactamente qué es lo que ha pasado. Así que... hablaremos en la Oficina”, afirmó Alonso visiblemente descontento.

A pesar de que las mejoras prometidas en el coche daban esperanzas al piloto, los problemas no tardaron en aparecer. Alpine había anunciado mejoras para el Gran Premio de Italia en Imola, una ventaja que solo la disfrutaría Fernando Alonso y no su compañero, Esteban Ocon. A pesar de ello, el coche sigue sin estar al nivel para avanzar en “El Plan”. Fernando Alonso ha puntuado solo en Arabia y el resultado tras tres carreras demuestra que algo falla y no es precisamente el piloto asturiano.