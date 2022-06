Sainz-Leclerc y la fiabilidad perdida de Ferrari

Poco a poco, la temporada 2022 empieza a tener un claro color azul Red Bull. Empezó siendo rojo Ferrari, pero la escudería italiana no está cumpliendo con una de las máximas para ganar. Y no es otra que acabar las carreras. En Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, sus dos coches quedaron fuera de carrera por sendas averías mecánicas. En el caso de Sainz se produjo en la novena vuelta por un fallo hidráulico que afectó al reparto de frenada y clavó el cambio en segunda velocidad. En ese momento rodaba cuarto y estaba conservando neumático para extender más su presencia en pista antes de pasar por boxes. El madrileño explicó qué le dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, al bajar del coche: «Le he preguntado cuál había sido el problema y me ha dicho que el fallo era hidráulico, pero que no sabían por qué. Son dos problemas que hay que investigar y tomar medidas. Es un día para animar a todo el equipo, para animar a todos los ‘’ferraristas’'. Es un día duro para todos, pero hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y les van a llegar días así a los demás», concluyó. Binotto dejó entrever más tarde a la televisión italiana que habían buscado más prestaciones y que esto estaba provocando falta de fiabilidad.

Poco después el afectado fue su compañero Leclerc, que reventó el motor cuando enfilaba la recta principal. En el caso del monegasco los problemas son más graves. Cuando no es la mecánica, como en Barcelona o Azerbaiyán, es la estrategia como sucedió en Mónaco con un fallo tremendo de planteamiento y elección de neumáticos, aunque ahí el piloto también se equivocó.

Ferrari empezó de forma fulgurante y se está diluyendo poco a poco. George Russell, que va con un Mercedes que tiene muchos más problemas que los Ferrari, ya está por delante de Carlos Sainz en la clasificación y muy cerca de Leclerc. El inglés ha minimizado daños en todas las carreras a la espera de que el coche mejore su rendimiento, algo que cada vez está más cerca.

Ahora las dos primeras plazas de la general de pilotos las ocupan Verstappen y Pérez, y tal y como está la temporada, ya nada extrañaría que el título se lo vayan a jugar estos dos. Porque los Red Bull se mostraron inalcanzables en Bakú. Pérez empezó liderando la prueba partiendo desde el segundo puesto tras arrebatarle a Leclerc su posición en la salida. Pero la gestión de la degradación de sus neumáticos traseros falló y su compañero Verstappen le superó sin problemas. Por esta vez no hubo radios ni mensajes ni órdenes de equipo. El mexicano debió rendirse a la evidencia por el mejor trabajo hecho por su compañero, que logró el triunfo de forma incontestable. Pérez, que ha renovado hasta 2024, parece haber encontrado cierto equilibrio y una aparente libertad para luchar en pista, algo que hasta ahora no parecía posible para Helmut Marko, el responsable del equipo.