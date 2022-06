Hawkers y Pierre Gasly lanzan la colección “Ready for Battle, Ready for this season”

El piloto de Fórmula Uno Pierre Gasly y Hawkers acaban de lanzar la segunda colección conjunta y diseñada por la firma de gafas de sol y óptica. Se llama “Ready for Battle. Ready for this season” y está formada por 5 modelos unisex que combinan tendencias clásicas y vanguardistas, y que ya está disponible en la web de Hawkers.

Pierre Gasly es uno de los pilotos referencia en el “paddock” de la Fórmula 1 y es que el francés no pasa desapercibido ni dentro ni fuera de la pista, algo que ha demostrado en su última propuesta para Hawkers. Presenta una colección compuesta de 5 modelos variados y atemporales como el versátil y elegante One LS Black, un best seller de la marca, el atrevido Sauvage Gold, que combina el estilo “steampunk” con el glamour de las carreras, o el Citybreak, un modelo de montura octogonal e inspiración vintage que arrasó en ventas el año pasado.

Una vez más, piloto y marca presentan la colección con un vídeo inspiracional, que esta vez simula la lucha hacia la victoria esta temporada. Inspirado en la época de la Edad Media, el video hace una analogía con la preparación previa de un rey antes de salir a librar una batalla importante. Su arma secreta: la vista de halcón -metáfora de los beneficios de las gafas-, que le permitirá ver más allá y anticiparse a los movimientos de sus adversarios. Un vídeo donde Hawkers presenta los nuevos diseños que acompañarán a Pierre en su lucha hacia la victoria esta temporada.

Gasly Hawkers han lanzado su segunda colección conjunta FOTO: Hawkers

“Estoy muy feliz de presentar una nueva colección con Hawkers, ya es la segunda y la verdad es que es todo un honor seguir con esta relación año tras año. Decidimos mantener el modelo “Sauvage” con otro color, porque tuvo una gran acogida el año pasado, mucha gente me enviaba fotos a través de redes sociales. Con los nuevos modelos hemos intentado hacer algo diferente y, para ello, elegimos otro tipo de material, colores… Debo decir que es mi colección favorita, así que espero que tenga un buen ‘feedback’”, comenta el piloto.

Se trata de la segunda colección que el de Alpha Tauri diseña para Hawkers, una alianza que comenzó en 2020, cuando se convirtió en imagen de la marca, y en mayo de 2021 presentaron su primera colección conjunta bajo el lema “Leave your mark” Esta colección batió récords de ventas y Hawkers tuvo que reponer stock tan solo dos semanas después de su lanzamiento.

Gasly, que logró su mejor resultado de la temporada en la carrera de Bakú con una quinta posición, espera volver a encontrarse con la victoria esta temporada, en la que está sufriendo varios contratiempos con su AT03. “La temporada no ha empezado como esperábamos, estamos teniendo más dificultades con el coche de lo que habíamos planteado en un inicio. Es un coche completamente diferente al del año pasado y nos ha dado muchos imprevistos, además de tener mala suerte en varias carreras. Hemos perdido varios puntos por errores del equipo y es una pena. Estamos intentando mejorar todos juntos y espero que pronto tengamos los resultados que merecemos”.

Rival directo de Fernando Alonso

“Va a ser complicado luchar por el podio, pero nada es imposible. Todavía faltan muchas pruebas, hay 14 oportunidades por delante y en la Fórmula 1 a veces hay carreras locas. En este momento no podemos luchar por el podio pero está claro que nuestro objetivo es estar allí como podamos, lo hemos hecho en el pasado y es posible. Ahora mismo considero que nuestros rivales son Alfa Romeo, que está fuerte, Alpine, como siempre, y McLaren, que ha demostrado estar fuerte en algunas carreras e incluso hemos luchado con ellos algunas veces. La media tabla es “la muerte” este año, es un gran desafío”.

Tras otro fin de semana de infortunios en Canadá, donde un problema con el coche en la sesión de clasificación le relegó a la décimo quinta posición, el francés espera con ansias el próximo Gran Premio que tendrá lugar en Gran Bretaña (Silverstone) el 1, 2 y 3 de julio.