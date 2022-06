El emocionado alegato de Fernando Alonso en defensa de Lewis Hamilton

Fernando Alonso y Lewis Hamilton han sido compañeros, han sido muy rivales en el mismo equipo y ahora ven cómo no pueden pelear por los puestos altos en las carreras. Miran a los campeones desde la distancia, con cierta impotencia y buscando soluciones. Pero, antes que nada, son personas que tienen claro lo que está bien y lo que está mal. Las declaraciones de Nelson Piquet contra Hamilton han removido toda la F1 y en los días antes del Gran Premio de Silverstone no se habla de otra cosa que de eso. Lewis Hamilton volvió a dar su opinión: “En primer lugar, estoy increíblemente agradecido con todos aquellos que me han apoyado dentro del deporte, particularmente los pilotos. Han pasado dos años desde que muchos de nosotros nos arrodillamos en la primera carrera en Austria, y por supuesto, todavía nos enfrentamos a este desafío”, aseguró en la conferencia de Prensa en Inglaterra. “He sido víctima del racismo, la crítica y la negatividad en narrativas arcaicas durante mucho, mucho tiempo. Así que no hay nada particularmente nuevo para mí. Creo que se trata más del panorama general”, dijo, después de haber vivido y soportado muchos críticas.

Para él, el problema es que damos altavoz a quien no debemos cuando en este caso, los tiempos han cambiado para bien: “No sé por qué seguimos dándole una plataforma a estas voces, porque están hablando de nuestro deporte y estamos buscando ir a un lugar completamente diferente. No es representativo de quiénes somos como deporte ahora y hacia dónde planeamos ir”,

A su lado estaba Fernando Alonso, que hizo piña con su compañero de profesión: “La reacción de toda la comunidad fue bastante grande Lo más importante para nosotros, los pilotos, es mostrar nuestro apoyo a Lewis y estamos con él”, aseguró el piloto asturiano, que quería dejar un mensaje más profundo acerca de lo que le ha sucedido a Hamilton, pero también acerca de lo que nos puede suceder a todos en cualquier momento de nuestra rutina y cómo debemos reaccionar ante caasos así: “Lo que realmente importa es que todos, todos los días en cada situación en la que nos encontremos, actuemos de la forma en que creemos y pensamos que es correcto”, comenzó el piloto español, un ejemplo para muchos.

“Eso significa que si vemos algún tipo de abuso, respondamos. Pero también, no sé, si te subes a un tren o a un autobús y ves que algo sucede frente a ti, no es momento de pensar que eso está mal, es hora de hablar y dejar claro que está mal. Así que se necesitan agallas para hablar, se necesita coraje, pero ya no debemos tener miedo de estas situaciones porque tenemos más aliados de los que pensamos”, pidió en su discurso