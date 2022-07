La inigualable pillería de Fernando Alonso para sumar posiciones en el Gp de Gran Bretaña de F1

Habrá pilotos con mejores coches, más fiables o más rápidos, pero pocos o ninguno tienen las habilidades y la picardía de Fernando Alonso para aprovechar todos los momentos de carrera en los que sacar alguna ventaja.

El Gran Premio de Gran Bretaña de F1 está siendo una locura desde el principio, con el dramático accidente de Zhou hasta la salidad del Safety car varias veces lo que ha determinado posiciones en la cabeza de la carrera, en la que Carlos Sainz busca por fin el premio gordo.

No muy lejos de ahí, sin hacer mucho ruido y mientras su compañero Esteban Ocon veía cómo el coche no le respondía, Fernando Alonso ha ido recortando posiciones hasta alcanzar los puestos de arriba. Lo mejor, ha sido cuando ha logrado el quinto puesto, en el tramo final de la carrera, con el Safety car parando los coches y sin que estos pudieran apretar el acelerador, pero no en todos los lugares de la carrera.

Ferrari decide que @Carlossainz55 y @Charles_Leclerc intercambien posiciones en carrera 😱



Órdenes de equipo después de que el monegasco asegurase que podía ir más rápido

Hay una zona en la que se pude acelerar sin incumplir las normas de la carrera y eso ha hecho Alonso para, por muy poco, dejar atrás a Lando Norris y buscar posiciones más adelante, en una carrera espectacular.