Fernando Alonso desvela su inesperado nuevo plan: ¡actor en James Bond!

Puede que a Fernando Alonso se le vaya a hacer largo lo que queda de temporada con Alpine, pero también puede ser que la esperanza de ser piloto de Aston Martin le ayude a pasar el trago más dulcemente.

En una charla en Instagram con Finetwork, ha hablado de su futuro y ha salido el famoso sintagma: el plan. “No empecemos otra vez, que el año pasado con lo de ‘El Plan’ ya hubo bastante lío y ya he visto en algunos lados ‘La Misión’. Siempre es una cosa que se crea en redes sociales y yo intento seguir lo que vosotros indicáis. Si tiene que ser ‘La Misión’, pues ‘La Misión’”, ha contestado el piloto español.

No quiere vender más ilusión, que luego es difícil hacer frente a la realidad. La F1 no permite construir castillos en el aire, enseguida te golpea: “Habrá que creer, no hay otra cosa”, decía Alonso en la conversación. “En la Fórmula 1 lo que pasa es que, cuando empieza el año, estás en una posición y más o menos vas a acabar el año en esa posición, no es como el tenis, que de vez en cuando hay alguna sorpresa, o el fútbol, en el que un equipo pequeño puede empatarle al grande”. Se le nota cansado con esa monotonía de la F1: “En la Fórmula 1 es todo demasiado exacto y matemático, y hay pocos momentos para la sorpresa. Ese es el gran problema: que puedes crear ilusión y puedes tener tú mismo ilusión y empezar a tope un año, pero luego en las 24 carreras es muy monótono. Vas a hacer siempre lo mismo, puede ser frustrante para el aficionado”, ha reconocido.

Por eso habló de hacer algo divertido y sorprendente: “Lo que estaría bien sería estar en una peli de James Bond, ahora que estoy en Aston Martin, para el futuro, ahora que estoy en el equipo, de agente especial con un Aston Martin, por ahí por las calles rodando una escena. Me haría ilusión, ojalá salga”.

Los Aston Martin que han utilizado los distintos James Bond son célebres FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cada vez piensa más en su nueva escudería: “A veces lo hacemos cuando termina la carrera. Si para un coche delante tuya te fijas, has escuchado a los ingenieros... Si coincide le echas un vistazo, pero desde un punto de vista totalmente amateur y sin saber lo que estás mirando. Alguna vez sí que lo haces” Y más que lo va a hacer: “En estas próximas carreras siempre me acercaré al Aston Martin, ver un poco el asiento, los cinturones que utilizan, los espesores del volante, para ver cuánto de cerca o lejos está... Cosas de confort y de comodida más que de prestaciones, eso es en lo que el piloto puede influir un poco”.

Pero no quiere irse mal de Alpine: “Mi relación con Alpine es ideal, no hay ningún problema. Siempre lo he dicho. Para mí ha sido y será mi familia, y lo que hemos conseguido Renault y yo juntos será parte de nuestra historia, queramos o no. Para mí siempre Renault será parte de mí, y para Renault siempre Alonso será un poco parte de ellos al haber ganado los Mundiales”.