Button pone en su sitio a Ocon tras su “prepotente” comparación con Fernando Alonso

El futuro de Fernando Alonso está ya muy lejos de Alpine. Tras muchos los roces a lo largo de esta temporada el asturiano ya mira a Aston Martin. Ha tenido disputas con casi todos el staff desde su compañero, Esteban Ocon, hasta su jefe de equipo, Otmar Szafnauer, pasando por los estrategas, los mecánicos o la directiva.

El asturiano se ha mostrado convencido en numerosas ocasiones del trato de favor de la escudería hacia el piloto francés. “Su coche siempre va bien”, ha llegado a decir tras quedar fuera de algún Gran Premio.

Tal vez por eso, Esteban Ocón -que se ha convertido en la estrella de Alpine para 2023 por la marcha de Alonso- trata de revindicar su trabajo cada vez que puede aunque para ello tenga que minimizar la carrera del asturiano.

Comparación con Alonso y Hamilton

“No leo todo lo que se dice de mí, pero espero que cuando hago algo bueno, se informe como tal, y que los demás puedan hacerse una idea. Pero es cierto que hay gente que me dice ‘ah, no me fijé en tu clasificación en Spa’, o ‘se me olvidó que ganaste el año pasado’. Reconozco que me resulta un poco extraño”, expresó el normando, crítico con el hecho de que algunos no reconozcan sus méritos.

“Al final, en clasificación, comparado con Fernando, vamos 9/7 a favor suyo, pero yo tengo algunos puntos más en la general. El año pasado, si hablamos de la clasificación, terminamos la temporada en empate: 11 a 11″, comentó, antes de lanzar una contundente apreciación: “Si miro la carrera de Fernando, el único compañero de equipo a su nivel fue Lewis. Todos los demás no lo han hecho mejor que yo”, añade en Motosport.

Esta frase no pareció gustar nada al campeón del mundo de F1 de 2009, Jenson Button. “No estoy de acuerdo”, contestó el británico en redes sociales dejando clara su opinión hacia una comparación poco acertada.

Esteban Ocon believes only Lewis Hamilton has done a better job as Fernando Alonso's teammate in F1 than he has 👀



Do you agree with Ocon? 💬#F1 #Autosport #Alpine #McLaren pic.twitter.com/XhYVqqb2Mk — Autosport (@autosport) September 27, 2022

En la línea de Button, muchos usuarios cargaron contra Ocón por tener la osadía de compararse con dos grandes. “Este chico no es ni la mitad de bueno que ninguno de los dos. Es un prepotente, y no es capaz de reconocer que está donde está en la clasificación de pilotos, gracias a la información y puesta apunto de Fernando. Y compararse a Lewis y Fernando sin todavía haber desmostrado nada... en fin” o “Ocon se está considerando mejor que campeones del mundo como Raikkonen y Button. Ganadores de carreras como Trulli, Fisichella o Massa. Otro con bastantes podios como Grosjean. Y un campeón del mundo de Fórmula E como Vandoorne. Me parece que está un poco subidito el francés”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes.

Hablando sobre su futuro, el piloto galo reconoció que pese a contar con uno de los contratos más longevos de la categoría, en el mundo de la F1 nada te garantiza un asiento si no consigues los resultados que el equipo espera de ti.

“Entiendo que en la Fórmula 1 no hay nada seguro. Aunque hayas ganado o plantado cara a un bicampeón del mundo como Fernando, no hay nada que te asegure tu futuro”.

Sus piques con Alonso

No es la primera vez que Ocon trata de sacar pecho al no sentirse valorado y tener la sensación de ser siempre la “sombra tras Alonso”. El piloto nunca ha escondido su malestar con aquellos críticos que apuntaban que la gran figura de Alonso terminaría con su periplo. El francés sigue dolido con lo que sucedió en 2020, donde se anunció el fichaje de Fernando por Alpine. A sus 25 años, sufrió esa gran presión de tener el mismo coche que el español. En una entrevista en la web Motorsport.com desvela cómo vivió esas comparaciones: “Sí, yo también escuché que la llegada de Alonso terminaría con mi carrera, pero sigo aquí, ¿no? Es una buena comparación (entre los dos) que comenzamos el año pasado, tanto en la clasificación como en la carrera. Fernando es muy, muy rápido, no creo que tenga nada que demostrarle a nadie, y a los que dicen ‘quién sabe cuánto aprendiste con Fernando’ les respondo ‘claro’, pero espero que él también haya aprendido algo de mí”.

El año que viene separarán sus caminos pero en este 2022 aún quedan seis carreras -Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi- y parecen condenados a entenderse.