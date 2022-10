El mensaje contra la FIA de Rafa Nadal Academy y a favor de Fernando Alonso

Es el jueves cuando se celebrará la audiencia que tiene que decidir si la reclamación de Fernando Alonso y de Alpine a la FIA tiene sentido. La escudería francesa y el piloto español confían en que se les de la razón después de un fin de semana muy ajetreado en la F1, en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, donde el piloto español vivió de todo: desde un accidente del que sólo un milagro y su habilidad evitó males mayores, hasta una remontada vibrante y heroica que, horas después de terminada la carrera, la FIA consideró ilegal y por lo tanto inútil. Toda la emoción, todo el esfuerzo que había puesto el español y todo el entusiasmos de los aficionados españoles terminaron en una sanción de 30 segundos que dejaba a Alonso sin puntos y con la sensación de que algo no funciona bien en la FIA.

La indignación en los aficionados españoles era mayúscula porque por fin habían vibrado con el Alpine del español tras una temporada llena de esperanzas frustadas, de éxitos que no fueron y de coches que no eran fiables. Aunque en Austin no ganó la carrera de Alonso, remontando sin retrovisor, con el coche medio roto, era un milagro y una herocidad. Dejarlo en nada hundió a los españoles.

Tanto que hasta la Academia de Tenis de Rafa Nadal ha reaccionado a lo sucedido este fin de semana. El piloto español les dio un coche para que luciera en el lugar donde el equipo de Rafa Nadal está formando a los tenistas del futuro. El coche de Fernando Alonso es espectacular, pero le falta algo, según dicen en el mensaje que han colgado en las redes: “Ups! Acabamos de ver que a nuestro coche de @alo_oficial en el Rafa Nadal Museum también le falta un retrovisor. Esperamos no ser sancionados por la FIA”, aseguran.

El retrovisor ha sido lo que ha creado la gran polémica en la F1 porque Haas pidió la sanción al asegurar que el coche no cumplía con los requisitos mínimos para volver a la carrera y competir con el resto. Según la escudería Haas, su protesta sólo quiere que la FIA sea “constante” y vigile todo lo que tiene que vigilar. La defensa de Alpine, que espera que tenga éxito en su exposición consiste en algo muy simple y difícilmente rebatible: los inspectores de la FIA examinaron el coche de Fernando Alonso y no consideraron que no estuviera en condiciones de no poder estar en carrera. Es decir, que ya lo habían visto y ya había pasado el examen, por lo que es absurdo pensar que no cumplía con lo establecida si la propia FIA consideró que sí lo hacía.