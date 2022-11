Las predicciones de Fernando Alonso para el circuito en que se proclamó dos veces campeón del mundo

Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de F-1, declaró, con vistas al Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) -el penúltimo de un campeonato que hace un mes ya se resolvió matemáticamente a favor del neerlandés Max Verstapppen (Red Bull)- que “seguramente” se encontrarán este fin de semana “condiciones mixtas, tanto en la calificación, como en el esprint y en la carrera”.

“Siempre existe una especie de factor desconocido cuando vamos a Brasil, que siempre ofrece interesantes carreras y resultados”, apuntó el doble campeón mundial asturiano, que festejó sus dos títulos (2005 y 2006, ambos con Renault) en el Autódromo José Carlos Pace, donde el viernes arrancarán los entrenamientos para el penúltimo Gran Premio del año, en el que, por tercera vez en lo que va de temporada, la calificación se decidirá a través de una prueba esprint (aproximadamente un tercio del recorrido de la carrera dominical).

“Las condiciones meteorológicas son difíciles de predecir y hemos visto carreras absolutamente clásicas en el pasado, debido precisamente a esta impredecibilidad”, opinó Alonso, de 41 años, que correrá por decimonovena vez en una pista en la que ha subido ocho veces al podio.

“Seguramente veremos condiciones mixtas tanto en la calificación, como en el esprint y en la carrera”, apuntó el piloto asturiano con miras a la penúltima prueba del año. “Gracias al formato esprint tenemos dos intentos para sumar puntos y ampliar nuestra ventaja sobre McLaren -en el Mundial de constructores, en el que Alpine ocupa el cuarto puesto, con siete puntos más con los de Woking- antes de afrontar el último Gran Premio del año, en Abu Dabi”, declaró Alonso.

Hamilton, ciudadano honorario de Brasil

El piloto británico ha recibido el título de ciudadano honorario de Brasil, entregado en la Cámara de Diputados, en agradecimiento por haber ondeado la bandera brasileña y por haber usado el casco de Ayrton Senna en el circuito de Interlagos en 2021. Hamilton recibió ese título honorífico en una abarrotada sesión del pleno de la Cámara de Diputados, en la que los legisladores vitorearon y aplaudieron al astro de la F-1.

El promotor del homenaje, el diputado André Figueiredo, destacó el empeño de Hamilton en promover la igualdad racial, así como su defensa de las minorías y su apoyo a las causas del bienestar animal y del medioambiente. El piloto de Mercedes explicó que el año pasado dedicó su triunfo en Interlagos a Ayrton Senna porque cuando vio una carrera del piloto brasileño, con cinco años, supo “que quería ser campeón del mundo”. “A través de sus ojos, aprendí la pasión de los brasileños”, dijo Hamilton en referencia a Senna, quien falleció en un accidente durante una carrera en 1994.

En su discurso, Hamilton también se refirió a la cuestión de la igualdad racial y aseguró que está “comprometido” con la inclusión de los negros en su deporte. “Como un hombre negro en un deporte que aún tiene que progresar mucho, estoy comprometido con que esto cambie. Me inspira cuando vengo a Brasil y veo una audiencia tan diversa. Tenemos que unirnos, ser positivos en nuestros objetivos, nunca tomar un no por respuesta, no desistir nunca”, afirmó.