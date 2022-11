A menos de 600 kilómetros del arranque del Mundial de fútbol, en Abu Dabi, se disputa el último Gran Premio de F-1 del curso. Los dos títulos están decididos a favor de Max Verstappen y Red Bull, pero todavía quedan cosas por decidir. El segundo puesto en el Mundial de Constructores se lo juegan Ferrari y Mercedes y aquí hay mucho dinero en juego. La diferencia entre ser segundo y tercero equivale a unos 10 millones de euros, una cifra considerable en el presupuesto de una escudería. Ferrari está por delante y deberá controlar y no arriesgar demasiado para sumar los suficientes puntos que aseguren el subcampeonato. Alpine se juega el cuarto puesto con McLaren y la escudería francesa es favorita.

También entre pilotos habrá pique, ya que Ocon y Alonso sólo están separados por cinco puntos. El equipo francés ha dejado claro que pelearán para asegurar la posición en el Mundial de Constructores, pero si hay alguna posibilidad, Alonso irá a por todas. Será su última carrera con Renault antes de subirse el martes al Aston Martin.

Pero donde están las cosas más caldeadas es en Red Bull. El pasado fin de semana en Brasil, Verstappen dejó claro a su equipo que no quería ayudar a su compañero Pérez a lograr el subcampeonato. Tenían «facturas» pendientes desde mayo. El neerlandés acusó internamente a su compañero de haber provocado un accidente en Mónaco durante la sesión de clasificación. Aquello impidió que Verstappen pudiera mejorar, salió en una mala posición y el mexicano ganó la carrera. Sin embargo, Pérez no pudo ocultar mucho tiempo su táctica porque la telemetría del coche determinó que lo hizo intencionadamente y lo reconoció. Aquello enfadó mucho a Verstappen, y desde entonces se la tiene guardada. El pasado fin de semana en Brasil se negó a dejar pasar a su compañero para que sumara más puntos, pero todo se «retransmitió» por la radio y Verstappen no quedó en buen lugar. Red Bull reaccionó y tras la bronca llegó la calma. El campeón dio rebufo a Pérez, que hoy saldrá segundo y tendrá a Verstappen a su disposición para frenar a Leclerc. Ambos están empatados a puntos. El que quede por delante será subcampeón.

Parrilla de salida GP Abu Dabi: 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull), 1.23.824; 2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull), 1.24.052; 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari), 1.24.092; 4. Carlos Sainz (Esp/Ferrari), 1.24.242; 5. Lewis Hamilton /Gbr/Mercedes), 1.24.508; 6. George Rusell (Gbr/Mercedes), 1.24.511; 7. Lando Norris (Gbr/McLaren), 1.24.769; 8. Esteban Ocon (Fra/Alpine), 1.24.830; 9. Sebastian Vettel (Ale/Aston Martin), 1.24.961; 10. Fernando Alonso (Esp/Alpine), 1.25.096.

Así va el Mundial: 1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) (campeón), 429 puntos; 2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari), 290; 3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull), 290; 4. George Rusell (Gbr/Mercedes), 265; 5. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes), 222; 6. Carlos Sainz (Esp/Ferrari), 219.