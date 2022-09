Alpine abandona definitivamente a Fernando Alonso: “Es una cuestión de estrategia...”

Que Fernando Alonso y Alpine ya no se entienden es un secreto a voces en el “Gran Circo” pero el intercambio de declaraciones tras tener que abandonar el GP de Monza lo dejan más claro que nunca. Desde Alpine insisten en que en que el problema del asturiano en Monza no obedece a una pérdida de potencia, sino a una fuga de agua pero el asturiano lo tiene claro. Alonso, que hoy se ha referida a su polémica radio con la escudería en Italia, ha lamentado el problema mecánico que le obligó a abandonar en el Gran Premio de Italia y asegura que llevaba desde el principio con «algún problema de energía en el motor» y espera que no esté «muy roto» para poder seguir utilizándolo en próximas carreras y no tener que penalizar.

Pero roto o no, Alonso tendrá que resistir porque desde Alpine ya avisan de que no contará con un nuevo motor y que la estrategia ahora es centrarse en Esteban Ocón.

Alan Permane, ingeniero jefe de pista de la escudería de Enstone, insiste en que que el bajón de Alpine en Monza es “un hecho aislado” y se ha encargado de dejar las cosas muy claras al apuntar que el ovetense no necesita montar un nuevo motor, por lo que se encomiendan a la suerte para no sufrir un nuevo problema en las próximas carreras.

“No tendrá más motores”

“Fernando no necesita más motores. Y estratégicamente puede ser beneficioso para Esteban. Era una decisión estratégica que nos ayudará en las próximas carreras. Fernando no tiene pocos motores, no descarto un cambio de unidad de potencia, pero no está previsto por ahora”, ha afirmado en una entrevista en el diario AS.

Mientras tanto el piloto asturiano se ha encargado de aclarar su polémica conversación por radio en Italia. El asturiano rompió en Monza su racha de diez carreras consecutivas en los puntos por un presunto problema de presión de agua. Durante la carrera, el asturiano preguntó a su ingeniero de pista si había algún tipo de problema con el ‘deployment’ —la entrega de energía—, pero los datos no mostraban nada raro. El “wow” de Fernando fue su particular manera de ocultar que algo no iba bien. “Obviamente, en la radio no quieres decir de manera clara que tienes un problema. Así que no estaba seguro de si esa era una respuesta real o sólo un código de perseverancia para seguir adelante. Pero al final no terminamos y no se puede hacer nada al respecto”, ha afirmado al portal web alemán Motorsport-Total.

Por otra parte, Alpine ha anunciado que contará en el GP de Singapur (2 de noviembre) con un nuevo suelo para el A522, que será la última gran evolución que incorpore el equipo francés esta temporada. “Tenemos un suelo nuevo en Singapur y eso nos brindará más carga aerodinámica”.