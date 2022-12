La confesión más sincera y sorprendente de Vettel sobre su relación con Fernando Alonso: “No hay química...”

Cuando Sebastián Vettel anunció su retirada de la Fórmula 1 y se confirmó que Fernando Alonso sería su sustituto en Aston Martin tras firmar un contrato con la escudería británica, ambos pilotos se colmaron de elogios sobre su personalidad dentro y fuera de la pista. Sin embargo, la realidad es muy diferente y Vettel ha desvelado su verdadera relación con el piloto asturiano.

Una confesión que ha sorprendido a los aficionados de la fórmula 1. El alemán ha explicado que no solo casi no tienen relación sino que, además nunca se han dado la oportunidad de conocerse.

Desde que Sebastian Vettel debutase en Fórmula 1 en 2008, ha tenido grandes batallas con Alonso. Especialmente en las temporadas 2010 y 2012, donde ambos lucharon por el título. “Lo admiro como competidor”, ha comentado Vettel sobre Alonso en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

“Probablemente ha sido el más difícil, especialmente en los primeros años, tuvimos batallas cerradas al final de los campeonatos, tanto en 2010 y especialmente en 2012, que sigue siendo unos de mis momentos favoritos”, ha expresado el alemán.

Vettel considera a Alonso uno de sus rivales más fuertes y le augura un buen futuro. “Califico a Alonso muy alto como piloto, creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera... y todo eso no lo ha perdido”, ha asegurado el tetracampeón.

“Creo que es un gran competidor, probablemente uno de los más difíciles que he tenido, porque siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso cuando se trata de carreras rueda a rueda. He disfrutado mucho”, ha afirmado.

“No lo conozco”

Pero fuera de la pista la situación dista mucho de lo que muchos pensaban hasta ahora. “Como persona no lo conozco de verdad. No diría que no nos llevemos bien, creo que nos respetamos mutuamente, pero creo que nunca nos hemos conocido realmente, no hemos pasado tiempo junto o hablado fuera de las carreras. Nunca ha habido química”, ha explicado.

«Tal vez no tuvimos ese momento, como el que tuve con Lewis, que nos unió. Tal vez somos demasiado diferentes», reflexiona Vettel, haciendo referencia al incidente surgido entre ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017.

Mercedes y Hamilton

Por otra parte el piloto ha reconocido que tuvo conversaciones con Mercedes y que le habría encantado compartir equipo con Lewis Hamilton, con quien si mantiene una excelente relación. “Hubo contactos pero después de todo, Lewis era el número uno en Mercedes y no estoy seguro de que quisieran tenernos a los dos juntos en el equipo”, afirmó Sebastian.

“Yo tampoco quería irme, especialmente porque estaba comprometido con Ferrari. No es fácil ser compañero de equipo de Lewis, pero es verdad que me hubiera encantado estar en el mismo coche que él, pero en ese momento estaba intentando ganar el campeonato con Ferrari y no quería cambiar de escudería. Al final, no ocurrió nada”, añadió el piloto alemán.