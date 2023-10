Las amenazas por las que Verstappen tendrá dos guardaespaldas en México

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), matemáticamente proclamado campeón del mundo de Fórmula Uno a principios de mes, intentará elevar este fin de semana a 16 su propio récord histórico de victorias en una misma temporada en el Gran Premio de México. Una prueba que se disputa en el capitalino Autódromo de los Hermanos Rodríguez, donde su compañero, Sergio Pérez, que quiere 'amarrar' el subcampeonato, contará con el entusiasta apoyo de la afición local. Algo muy distinto a lo que podría vivir el campeón del mundo.

Los abucheos de Austin fueron solo el comienzo: Red Bull aumenta las medidas de seguridad para Max Verstappen antes del GP de México por temor a como puedan actuar los seguidores de Checo. Los abucheos contra Max Versteppen en Austin pusieron sobre aviso a la escudería que han reaccionado aumentando la seguridad de su superestrella.

Verstappen estará acompañado en todo momento por dos guardaespaldas. Así lo ha confirmado a F1-Insider.com el director de Red Bull Motorsport, Helmut Marko. “Max realmente no quiere eso pero estará más relajado. Tenemos una responsabilidad sobre él. Así que sólo queremos que esté seguro”.

Amenazas

De lo que Marko no ha querido hablar pero si confirman en la escudería es de la amenazas que Versteppen ya ha recibido redes sociales. Pero desde Red Bull, firman que ha sido claves en la decisión de contratar guardaespaldas en México.

En este medio recuerdan las declaraciones del padre del compañero mexicano de Verstappen, Sergio Pérez (33) que han avivado el malestar de los aficionados contra Verstappen.

Y es que el padre de Checo ha asegurado repetidamente en entrevistas con los medios mexicanos que el holandés es visto como un enemigo por sus emotivos compatriotas por haber eclipsado a su ídolo. Según su opinión, Red Bull es un equipo de Verstappen, solo trabajan para él, y su hijo "no ha tenido la oportunidad de mostrar su verdadero potencial".

Verstappen consiguió en Austin su victoria número 15 de la temporada mientras Pérez todavía tiene que preocuparse por alcanzar su objetivo mínimo tras el cuarto puesto en el GP de Estados Unidos: el subcampeonato del Mundial.

Expertos como el ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher consideran que el único culpable es Pérez. “Max marca la diferencia. Todo gran campeón intenta que el coche se adapte a sus necesidades y se desarrolle. Lo mismo le pasó a mi hermano, lo mismo a Senna y también a Lewis Hamilton. El compañero de equipo más débil tiene que vivir con ello. Cada piloto tiene en sus manos convencer a su equipo. Un equipo de Fórmula 1 siempre apuesta por el piloto que promete más éxitos. Así eran y son los negocios”.

El seis veces ganador del GP tiene una opinión clara sobre Pérez: “Conduce el mismo coche que Verstappen y no puede seguirle el ritmo. La carrera en Austin no estuvo mal. Pero celebrar un quinto puesto, que fue lo que hizo Sergio antes de la descalificación de Hamilton, simplemente no es suficiente para un piloto de Red Bull. Los pitos contra Max fueron indescriptibles. Él marca la diferencia como piloto y es por eso que la afición debe respetar sus logros especiales con aplausos”.