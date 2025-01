Briatore ya tiene a su nuevo Fernando Alonso: Franco Colapinto

Hace poco más de un mes que terminó la temporada 2024 de la Fórmula 1 y, aunque pueda parecer excepcional, los equipos y sus responsables, lejos de descansar, están en plena ebullición preparando los flecos que restan para la siguiente campaña. Esta semana el más «activo» fue Flavio Briatore, ahora asesor-ejecutivo de la escudería Alpine, ex jefe de Renault de 2003 a 2009 y representante de Fernando Alonso que, además, tiene hilo directo con el CEO del grupo Renault, el también italiano Luca de Meo.

La estructura gala arrancó la temporada de forma pésima, casi dramática, pero en el pasado Gran Premio de Brasil solucionaron todos sus males con la segunda y tercera plaza conquistada por sus pilotos, Ocon y Gasly, que de esta forma sumaron casi 30 millones de euros para su equipo y escalaron, de golpe y porrazo, varias posiciones en el Mundial de Constructores. Con esta impresionante recuperación, gracias a la evolución del monoplaza, en la que nada tuvieron que ver las medidas impuestas por Briatore cuando accedió a la escudería (esto es algo que viene de más atrás en el tiempo), Alpine salvó la situación.

Trabajo en la sombra

Pero el trabajo en la sombra del italiano, su escenario preferido, continúa, y esta semana el propio Flavio confirmó el fichaje del argentino Franco Colapinto como piloto reserva. La joven estrella debutó en la F1 en la parte final de la pasada temporada sustituyendo en Williams a Logan Sargeant, pero al acabar se encontró sin un asiento como titular, ya que Carlos Sainz y el equipo inglés habían formalizado su acuerdo para 2025.

Se rumoreó que ficharía por Red Bull para sustituir a Checo Pérez, sin embargo, en la estructura energética no son partidarios de fichar a nadie que no provenga de su cantera. Lo hicieron con el propio Pérez y no han terminado demasiado bien… Colapinto está considerado una de las mayores figuras para el futuro de la F1, algo que ha sido acompañado por su enorme viralidad en redes sociales. Por este motivo, Briatore convenció a De Meo para fichar al argentino. Pero ese no era el plan original. En verano, Alpine decidió rescindir su acuerdo con Ocon por un comportamiento vergonzoso en pista contra su compañero Gasly en el Gran Premio de Mónaco. El nombre de su sustituto tardó en llegar, pero finalmente el elegido fue un piloto de su academia, Jack Doohan, hijo del mítico Mick Doohan, campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 500 cc., que ya era piloto reserva. Pero cuando Colapinto se ofreció en noviembre, empezaron las maniobras.

El "plan" con Colapinto

La primera trampa que pusieron a Doohan fue el regalo «envenenado» de hacerle correr como titular en la última carrera del año en Barein sustituyendo a Esteban Ocon. Un pobre rendimiento serviría a Briatore para bajarle de la titularidad, pero el australiano lo hizo bien y bajó los humos a su jefe, que, por otro lado, también es su representante… Pero ahora, en su contrato está reflejado que, si no hace un buen papel en las cinco primeras carreras del año, la escudería puede bajarle de su asiento… y así Colapinto podría ascender… Cosa que parece más que pergeñada… La persona que acompañó en sus mejores momentos a pilotos como Michael Schumacher o Fernando Alonso ya tiene nuevo representado.