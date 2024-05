El choque más brutal del GP de Mónaco no fue el de Red Bull: vean lo que ocurrió en el puerto deportivo

Si algo que ha quedado en la retina de los espectadores que presenciaron el GP de Mónaco fue sin duda el salvaje accidente de Checo Pérez. El brutal accidente del piloto de Red Bull con Kevin Magnussen dejó el coche gravemente dañado y fuera de competición . El incidente ocurrió durante las primeras vueltas de la carrera, en la famosa curva Sainte Devote, conocida por su complejidad y los incidentes que suele generar. El impacto fue inmediato y severo. El coche de Pérez sufrió daños importantes, como si fuera deshaciéndose por el camino. Totalmente destrozado. Afortunadamente, ambos pilotos salieron ilesos del incidente y salió la bandera roja.

Más Noticias Accidente Así ha quedado de destrozado el Red Bull en el accidente del Gran Premio de Mónaco de F1

Un choque que ha tenido un millonario coste para Red Bull. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, tras una carrera desastrosa, quiso aproximar el coste de la reparación de daños entorno a los 2 o 3 millones de euros, lo que supone todo un reto para una escudería que está al borde del límite presupuestario en cada temporada.

“Fue otro accidente en el que estuvo involucrado Magnussen. Gracias a Dios terminó bien, pero fue una situación crítica. Sin embargo, me sorprendió lo rápido que los comisarios resolvieron el asunto. Esto nos cuesta entre dos y tres millones y, con el límite presupuestario, eso es, por supuesto, un gran obstáculo. Estas son decisiones en las que difícilmente se puede influir, pero fue simplemente peligroso”, zanjó.

Tragedia entre el lujo y los yates

Sin embargo, este no fue el único incidente que pudo acabar en tragedia durante el gran premio. Cada año, la carrera de Mónaco atrae no sólo a los mejores pilotos de carreras del mundo, sino también a un impresionante flota de magníficos superyates. A medida que los autos de carrera recorren las icónicas calles de Monte Carlo, el puerto se convierte en un patio de recreo para los propietarios de yates más ricos y exigentes del mundo. La presencia de superyates como Lionheart, Wedge Too, Sarastar, Faith y Man of Steel de Philip Green es habitual en esta cita. Los millonarios dueños pagan entre 10.000€ y 145.000€ por atracar, asistir a una de las famosas fiestas que se hacen tiene un precio de 600€/persona y hasta se comercializan paquetes turísticos para disfrutar de la carrera desde una embarcación.

Pero está vez, el lujo pudo acabar en una auténtica desgracia en el imponente puerto deportivo. Las imágenes que no tardaron en volverse viral muestran como una lancha sale de la nada y vuela hacia tierra entre dos barcos.

La embarcación embistió a varias otras en el proceso. Dos personas saltaron para no resultar heridas por el incidente. Afortunadamente todo quedó en un susto pero las imágenes del choque son impactantes.