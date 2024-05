Confirman la sospecha de Alonso sobre el "anti españolismo" de la FIA: "La nacionalidad importa..."

Fernando Alonso no se calla y es un hecho que su relación con la FIA nunca fue la mejor. Desde 2005, el asturiano y los comisarios deportivos (los jueces) han tenido una relación tensa debido a un amplio historial de sanciones que en algunas ocasiones se antojaron injustas y afectaron a las posibilidades del español en su lucha por los títulos. El caso es que Alonso nunca optó por el silencio y el respeto a las decisiones y conforme han pasado los años la cosa ha ido a peor.

En los últimos meses las sanciones a Alonso se han multiplicado y el piloto de Aston Martin no se cortó y deslizó una supuesta persecución a todo lo que fuera español, incluyendo a Carlos Sainz. Y para evitar eso, afirmó ante los micrófonos que iba a hablar con el presidente de la FIA, Ben Sulayem.

En el último Gran Premio celebrado, en Miami, Fernando Alonso se vio claramente perjudicado en la carrera al esprint por una acción excesivamente agresiva de Hamilton que provocó la colisión del ovetense con su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, sufriendo el coche un pinchazo que acabó con toda opción de pelear con los de arriba. La maniobra del británico quedó sin sanción. Lo mismo ocurrió un día después con Checo Pérez, quien se pasó de frenada en la segunda curva, obligando a Sainz a maniobrar evitando el accidente y perder la segunda plaza que se había ganado en la salida. El madrileño sí que sufrió una penalización de cinco segundos por un toque varias vueltas después con Oscar Piastri.

"Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente", afirmó Alonso tras la carrera al esprint de Miami. Un mensaje claro antes de reunirse con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Debo asegurarme de que no hay problemas con la nacionalidad. No solo por mí, también por la futura generación de pilotos españoles. Tienen que estar protegidos. Tenía que abrir hueco, porque Hamilton venía por el interior sin el control del coche. Si hago eso, seguro que me sancionan", dijo el asturiano sobre su cara a cara.

Unas conversaciones que se produjeron el pasado fin de semana tal y como confirmó Alonso: "Hablé con él y siempre está de acuerdo con todas las opiniones que tienen los pilotos. A ver si hacemos de la F1 un deporte más consistente", dijo Alonso.

"Alonso tiene razón"

Muchos calificaron de exageradas en incluso de falsas las acusaciones de Alonso pero ahora un piloto le da la razón. El corredor holandés Tom Coronel asegura que entiende a Fernando Alonso y que la nacionalidad si influye en las decisiones de los comisarios de la FIA.

En declaraciones en en el podcast RacingNews365, Coronel aseguro no aprobar ninguna de las acciones de Hamilton.

"Pensé que era muy extraño, especialmente para un campeón mundial. Sabes que el agarre no está ahí, sabes que el auto no va a girar en la curva allí y luego te pasas. Pensé que era demasiado arriesgado” afirmó.

Refiriéndose a las acusaciones de nacionalidad de Alonso no dudó en calificarlas como una "buena cita". En este sentido Coronel coincidió con el español en que hay una falta de coherencia en la toma de decisiones por parte de los comisarios, sugiriendo que el estatus de Hamilton como siete veces campeón del mundo que iguala récords también podría ser un factor potencial para que le traten con tanta indulgencia.

"Así es como lo ve la FIA y por eso no creo que sea bueno. O deberías dejar que todo se relaje, pero no castigar a uno y no al otro. En eso tiene toda la razón Alonso. Por vivir en América, ser multi campeón del mundo o no ser español, no te sancionan. Eso no funciona y creo que la FIA no es coherente", sentenció.