La devastadora confesión del exrepresentante de Michael Schumacher: "¿Por qué me castigan?..."

Hace poco más de 10 años, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

Desde entonces muchos se preguntan por su estado y ahora, su ex representante Willi Weber, de 81 años, ha sido el último en hablar sobre el estado de Shumacher y su mayor temor. “Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años”, consideró su ex representante, quien en 2021 -reveló en el diario alemán Express- que tuvo un enfrentamiento con Corinna, la esposa de Shumi.

"Ella me ha borrado de su vida"

“Sin llamadas telefónicas, sin cartas. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida. ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, se preguntaba hace dos años atrás y explicaba que el único error que cometió fue no ir al hospital de inmediato al enterarse del accidente del alemán.

“Vi a la multitud y pensé que no tenía era el momento. ¡Estuvo mal! Debería haber ido de inmediato”. Weber también había confesado estar arrepentido de aquella decisión y aseguró: “Me sentía miserable, sufrí como un perro”.

Sobre ese “error” insiste: “Por supuesto que lo lamento mucho y me culpo a mí mismo. Debería haber visitado a Michael en el hospital. Lloré como un perro después de su accidente. Me golpeó increíblemente fuerte. Por supuesto también el hecho de que Corinna ya no permitía ningún contacto. Pero en algún momento llegó el momento en que tuve que liberarme de Michael y dejarlo ir”, reconoció el ex representante de 81 años.

“Incluso tres o cuatro años después (del accidente), la gente que me reconocía seguía preguntándome: ‘¿Eres el exagente de Schumacher?¿Cómo está Michael?’ Entonces dejé de intentar explicar las cosas y pensé: ‘¿Por qué nadie pregunta cómo estoy?’. Para mí estaba claro: bueno, ahora se acabó. Esta mierda tiene que salir de mi cabeza”, sentencia.

Finalmente, se pronunció sobre la carrera de Mick Schumacher y su reciente salida de la Fórmula 1: “Si hubiera estado al lado de Mick, el jefe del equipo Haas (Günther Steiner) no habría jugado un papel tan malo con él y Mick habría tenido una segunda oportunidad en otro lugar”.