Fernando Alonso tira la toalla y no puede ser más claro: "No hay nada que hacer..."

Fernando Alonso vivió un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Emilia-Romagna, concluyendo la carrera del domingo en la posición 19. Su único objetivo ahora era recuperarse en el Gran Premio de Mónaco por lo que no dudó en lanzar un serio aviso a Aston Martin para que evitara un nuevo fiasco.

Sus quejas obligaron a la escudería verde a recular y los de Silverstone anunciaron que volverían a una pieza anterior a Imola. Los ingenieros aseguraban que dará mejor equilibrio en una pista como ésta. Pero de nada ha servido y el calvario de Alonso continúa.

Cayó eliminado en prematuramente en un fin de semana complejo como lo es el del GP de Mónaco. Todo se torció para Fernando Alonso durante la sesión de clasificación donde el piloto español sufrió con el tráfico y otras complejidades para caer eliminado en la Q1. De este modo, el español de Aston Martin no pudo extraer más que una 16 posición, justo por debajo del límite que marcó Esteban Ocon, dos décimas por encima de Alonso.

"No hay ningún plan"

Tras la clasificación Alonso no ocultó su decepción y no pudo ser más claro. “Yo perdí tres décimas en la curva 11 detrás de Gasly y perdí dos en la penúltima curva, que había tres coches aparcados intento empezar la vuelta”, lamentó el compañero de Lance Stroll, quien sí paso el corte. “Pero es difícil decir quién tiene la culpa porque no van a desaparecer de repente, no van a volverse invisibles, esto es Mónaco y hay que estar en el momento adecuado en el sitio adecuado y estamos siempre en el momento equivocado. No hay ningún plan; salir el 16, dar 72 vueltas intentar no dañar el coche y llegar con el coche más o menos entero a Canadá”, proseguía Alonso en tono realista de cara a la carrera del GP de Mónaco.

"No hay nada que hacer", sentenció. Las 78 vueltas de la carrera de este domingo serán un nuevo calvario para el asturiano después del desastre de Imola.