Filtradas las mejoras secretas de Fernando Alonso para el GP de Canadá y notición de la FIA

La octava prueba del año en el Circuito Gilles-Villeneuve promete emoción y desde Aston Martin insisten en que las mejoras le harán volar en el GP de Canadá e incluso se atreven a pronosticar un doblete.

Max Verstappen se llevó con autoridad el GP de España de Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña en Motmeló (Barcelona). En la séptima prueba de la temporada, donde los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, contaron con el apoyo de su afición, Verstappen no dio ninguna opción y sigue líder incontestable del campeonato con cinco victorias en siete carreras. El piloto asturiano estuvo desdibujado durante toda la carrera en comparación con la imagen ofrecida hasta el momento en la temporada 2023 y muchos aficionados empezaron a despertarse del sueño. El correctivo sufrido en el Gran Premio de España por Aston Martin y Fernando Alonso fue tan grande que la confianza en la "33" parecía haberse esfumado.

Pero lejos de rendirse, la escudería asegura que esto solo fue un bache y que el GP de Canadá supondrá un antes y un después "¿Preocupa la superioridad de Mercedes? “Es una carrera… en Canadá les machacamos”, aseguró Fernando Alonso mientras los de Silverstone ha insistido durante toda semana en que el paquete de mejoras supondría un paso definitivo en su plan de caza a Red Bull.Y, a tenor de la primeras imágenes difundidas por el reportero e ingeniero de 'DAZN F1', Albert Fàbrega, y por 'Auto Motor und Sport', no se trataba de un brindis al sol.

El tercero en el Campeonato del Mundo presenta una gran mejora en Montreal. Los bajos, las cajas laterales y la cubierta del motor recibieron nuevos contornos. Aston Martin echó el freno en Barcelona. El AMR23 no estuvo a su nivel y un fallo en suelo lastró las aspiraciones. La omisión de la chicane resultó ser contraproducente para el trabajo de puesta a punto. A los ingenieros les resultó difícil llevar los autos a la zona de confort. Esto condujo a un desgaste inusualmente alto de los neumáticos en la carrera.

Fernando Alonso ha subido al podio cinco veces en seis Grandes Premios y en Aston Martin quieren volver a eso para lo que han preparado un gran revolución en la totalidad del coche. Después de dos pequeñas mejoras en Montecarlo y Barcelonacon nuevos alerones delanteros y trasero ha dado el primer salto de desarrollo de toda la temporada.

El coche verde cambia de cara. Tres áreas llaman la atención de inmediato: los bajos, las cajas laterales y la cubierta del motor. El suelo es nuevo de adelante hacia atrás. Comienza con los canales Venturi frente a los pontones, recorre los bordes con ranuras modificadas y termina en el perfil del piso alrededor de las ruedas traseras.

La entrada de la rampa de los pontones del Aston Marton es ahora mucho más estrecha. Más tunel en la parte inferior.



