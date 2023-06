Aston Martin desvela su doble plan para Canadá y se moja con el futuro de Fernando Alonso

Llega una nueva cita con la Fórmula 1 que esta semana cambia de continente. La octava prueba del año en el Circuito Gilles-Villeneuve promete emoción y desde Aston Martin insisten en que las mejoras le harán volar en el GP de Canadá e incluso se atreven a pronosticar un doblete.

Max Verstappen se llevó con autoridad el GP de España de Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña en Motmeló (Barcelona). En la séptima prueba de la temporada, donde los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, contaron con el apoyo de su afición, Verstappen no dio ninguna opción y sigue líder incontestable del campeonato con cinco victorias en siete carreras. El piloto asturiano estuvo desdibujado durante toda la carrera en comparación con la imagen ofrecida hasta el momento en la temporada 2023 y muchos aficionados empezaron a despertarse del sueño. El correctivo sufrido en el Gran Premio de España por Aston Martin y Fernando Alonso fue tan grande que la confianza en la "33" parecía haberse esfumado.

Pero lejos de rendirse, la escudería asegura que esto solo fue un bache y que el GP de Canadá supondrá un antes y un después "¿Preocupa la superioridad de Mercedes? “Es una carrera… en Canadá les machacamos”, aseguró el piloto asturiano..

Y es que aunque los resultados sobrepasan todas las estimaciones que había en la escudería de Silverstone aún quieren más y continúan con su plan de desarrollo. Llegarán mejoras, y ambiciosas, pero hacia la segunda mitad de la temporada. No preocupa que Mercedes o Ferrari se escapen: lo que gasten ahora no lo tendrán más adelante en un escenario de techo presupuestario. Si Fernando no puede luchar ahora de tú a tú contra el Red Bull de Verstappen y Checo, existe la convicción de que se acercará en la fase final de este 2023. Para 2024, las ambiciones son aún mayores.

Tras el decepcionante balance del GP de España, el director del equipo Aston Martin, Mike Krack, anunció que tendrán mejoras en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, y que será "un gran paso". Ahora es Lawrence Stroll el que avisa que responderán con autoridad al paso al frente de Mercedes. Y para ello se han marcado un potente objetivo. El equipo afincado en Silverstone se enfrenta al reto de conseguir algo que no ha logrado todavía este año, terminar la carrera con ambos pilotos en el podio.

«Esos son exactamente los planes. Esperemos que los dos coches suban al podio», ha afirmado Lawrence Stroll durante un evento en Nueva York. «Tengo mucha confianza. Creo que el coche será muy fuerte en el circuito de Montreal, se adapta bien... así que tengo muchas ganas de volver a casa y de tener una gran carrera», ha reiterado el propietario de Aston Martin F1.

Y es que será en Canadá cuando lleguen los grandes cambios al AMR23: Un nuevo suelo, mejoras en los pontones y el DRS y una innovación sorpresa que la escudería mantiene como "alto secreto". La estrategia puesta en marcha por la escudería de Alonso contempla cambiar hasta "dos terceras partes del coche" a lo largo de la temporada y los ingenieros tienen a punto una mejora importante para la octava carrera de la temporada que promete se un decisivo paso adelante.

¿Alonso en 2026?

El dueño de Aston Martin también se refirió al futuro del piloto asturiano y a su alianza con Honda. Stroll destacó el entusiasmo y motivación del dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, y dijo que es un gran compañero para que Lance, a sus 24 años, aprenda de él .El asturiano ya dejó claro en Barcelona que "estaré unos cuantos años más en Aston Martin" y Mike Krack, jefe del equipo, aseguró hace semanas que no veía "ninguna razón" por la que Alonso no pudiera continuar compitiendo en Aston Martin en 2026, con la nueva regulación de motores.

Preguntado por si Alonso, que ahora tiene 41 años, podría estar todavía en el equipo cuando empiecen su colaboración de motores con Honda en 2026, el billonario no despejó las dudas: "Creo que la mayoría de la gente nunca habría creído que Alonso estaría por aquí hoy. A lo mejor está un poco lejos 2026 para verle aquí, pero nunca digas nunca".