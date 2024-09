La prueba definitiva de los nervios de Red Bull y Verstappen en Singapur

La F-1 puede vivir uno de sus finales de campeonato más emocionantes de los últimos cursos, sin tener en cuenta el de 2021 que se resolvió en la última vuelta de la última carrera del año con la lucha entre Hamilton y Verstappen en Abu Dabi. El neerlandés logró entonces su primer título y ya no ha dejado de ganar. Esta temporada el escenario es muy diferente y un síntoma de lo complicado que lo está viendo Red Bull es la suspensión de una de sus campañas de marketing. ¿Y qué tiene que ver esto con la competición? La escudería había lanzado a principios de año un concurso para sus seguidores en el que se comprometía a cambiar la decoración de su monoplaza en varios Grandes Premios. Pero desde el departamento de ingeniería han levantado la voz de alarma. Estos cambios de decoración con diseños muy densos suponen aumentar la cantidad de pintura en el monoplaza y eso significa añadir gramos extra al peso del coche y esa media décima que se pueda perder significa mucho a la hora de obtener puntos. Por eso, la campaña se ha suspendido. No están las cosas para dejarse media décima. McLaren está muy cerca y de hecho ya está por delante en el Mundial de Constructores. Es razonable pensar que, si Sergio Pérez hubiera mostrado un rendimiento óptimo, quizá el equipo inglés no estaría ocupando ya el liderato, pero es que tanto Norris como Piastri han sido muy regulares. El coche papaya es el principal quebradero de cabeza de Red Bull, aunque Ferrari en algunos escenarios como en Singapur este fin de semana puede estar muy por delante.

Restan siete carreras y en tres de ellas hay Sprint, es decir, se otorgan más puntos que en un fin de semana convencional. Ahora mismo, 59 puntos separan a Norris del líder, Verstappen. Eso quiere decir que, si el de Red Bull firmara algún abandono en las próximas carreras, en la siguiente Norris podría adelantarle, siempre y cuando cumpla con el nivel competitivo que tiene ahora su monoplaza, que está para ganarlo todo. El otro punto importante a tener en cuenta es el papel de Piastri. El australiano está lejos de Norris en el Mundial, pero no tanto. Si su compañero firmara un abandono el australiano podría darle caza.

Entonces ¿qué haría McLaren? Sus responsables han dejado claro que Norris es ahora mismo la referencia para luchar por el campeonato de pilotos, pero la igualdad es máxima y no se quieren cometer los errores históricos que a veces han escrito la historia de la escudería, sobre todo, en 2007, cuando el exceso de libertad entre sus pilotos, Fernando Alonso y Hamilton, acabó con Raikkonen como campeón del mundo.

En Singapur, McLaren y Ferrari parten como favoritos. En Marina Bay ganó el pasado año Carlos Sainz tras una carrera agónica. Este fin de semana las cosas estarán más apretadas. Y con Verstappen herido puede pasar cualquier cosa. En los primeros entrenamientos Lando Norris marcó el mejor crono seguido por los dos Ferrari. Verstappen se tomó con calma la primera jornada.